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No Maracanã, panamenhos e brasileiros dividem arquibancada em harmonia

Brasil e Panamá se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
19:22
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Torcedores do Panamá assistem ao jogo com o Brasil no meio da torcida brasileira
imagem cameraTorcedores do Panamá assistem ao jogo com o Brasil no meio da torcida brasileira (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)
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No Maracanã, torcedores do Brasil e do Panamá dividem espaço na arquibancada, especialmente no setor leste inferior. Apesar de fervorosa no Maracanã, a torcida brasileira deixa os ânimos aquecidos de lado para conviver em harmonia com os poucos panamenhos presentes no estádio. Na área norte também é possível ver pequenos grupos de panamenhos.

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Horas antes de a bola rolar para o amistoso entre Brasil e Panamá, milhares de torcedores já ocupavam os arredores do estádio, formando grandes filas para acessar as arquibancadas. Com todos os ingressos colocados à venda esgotados antecipadamente, a expectativa é de recorde de público no Maracanã para acompanhar a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes do embarque para os Estados Unidos.

Torcedores de todas as idades marcaram presença. Crianças, jovens e idosos dividiam espaço com personagens já tradicionais em jogos da Seleção: os sósias de jogadores e treinadores famosos. Neymar, Lucas Paquetá e até o técnico Jorge Jesus chamavam a atenção do público e eram disputados para fotos pelos presentes.

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