15/10/2024

A Seleção Brasileira tem uma história marcante nas Eliminatórias da Copa do Mundo, consolidando seu papel de destaque ao longo dos anos com performances excepcionais. As melhores campanhas do Brasil nas Eliminatórias não apenas garantiram sua participação na Copa, mas também mostraram o domínio da equipe sul-americana. Confira as cinco melhores campanhas em que o Brasil se destacou com vitórias expressivas e recordes memoráveis.

Top 5 melhores campanhas do Brasil nas Eliminatórias

1. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Nas Eliminatórias para a Copa de 2022, uma das melhores campanhas do Brasil, encerrando o torneio de forma invicta. Com 14 vitórias e 3 empates, a Seleção somou 45 pontos e estabeleceu um recorde de pontuação. Sob o comando de Tite, o Brasil mostrou grande consistência e desempenho tático, enfrentando seus adversários com solidez. Essa campanha garantiu a classificação com várias rodadas de antecedência, refletindo o excelente trabalho da comissão técnica e dos jogadores.

2. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018

A campanha para a Copa de 2018 também se destacou, sendo uma das melhores campanhas do Brasil nas Eliminatórias. Após um início irregular, Tite assumiu a equipe e conduziu o Brasil ao topo da tabela, com um total de 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O Brasil foi o primeiro time a garantir sua vaga na Rússia, se destacando com atuações memoráveis, como as vitórias sobre Argentina e Uruguai.

3. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006

Em 2006, o Brasil encerrou as Eliminatórias em primeiro lugar com 34 pontos, somando 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Com uma geração talentosa, que incluía jogadores como Ronaldo e Ronaldinho, o Brasil mostrou sua força ao longo do torneio, mesmo enfrentando adversidades. O desempenho ofensivo da equipe foi um destaque, refletindo a qualidade dos atletas em campo e deixando a classificação para 2006 como uma das melhores campanhas do Brasil.

4. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010

Para a Copa de 2010, o Brasil liderou as Eliminatórias Sul-Americanas com uma campanha de destaque. A Seleção terminou a fase classificatória com 34 pontos, somando 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. A consistência defensiva da equipe, sob o comando de Dunga, foi um diferencial, permitindo que o Brasil garantisse a classificação antecipada e com segurança.

5. Eliminatórias da Copa do Mundo de 1970

A Seleção estava no Grupo 2, junto com Paraguai, Colômbia e Venezuela, e mostrou um domínio absoluto. Em cada partida, o Brasil demonstrou superioridade, com destaque para a vitória por 6 a 2 sobre a Colômbia, mostrando um ataque poderoso e uma defesa sólida. O ataque contava com jogadores lendários, como Pelé, Tostão e Jairzinho, que foram fundamentais para os resultados expressivos.

Melhores campanhas do Brasil em pontos

Copa do Mundo de 2022*: 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates e 0 derrota. 40 gols pró e 5 gols contra.

Copa do Mundo de 2018: 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 41 gols pró e 11 gols contra.

Copa do Mundo de 2006: 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. 35 gols pró e 17 gols contra.

Copa do Mundo de 2010: 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. 33 gols pró e 11 gols contra.

Copa do Mundo de 1970: 12 pontos**, 6 vitórias, 0 empate, e 0 derrota. 23 gols pró e 2 gols contra.

* A partida entre Brasil e Argentina não foi retomada e as duas seleções terminaram com 17 jogos.

** Na eliminatória para a Copa do Mundo de 1970, a vitória valia 2 pontos.