Jogadores com mais gols pela Seleção da França

Publicada em 13/10/2024

País que produziu grandes jogadores ofensivos ao longo da história do futebol, a França tem uma extensa lista de atacantes que fizeram a diferença pela equipe nacional durante os compromissos da seleção. O Lance! mostra na matéria abaixo os 10 jogadores com mais gols pela França.

O jogador com mais gols pela França é Olivier Giroud; veja os 10 maiores artilheiros do país (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais gols pela França

10º lugar: Just Fontaine - 30 gols

o décimo jogador com mais gols pela França é Just Fontaine. Ele tem a incrível marca de 30 gols em apenas 21 jogos por seu país, sendo que 13 destes aconteceram apenas na Copa do Mundo de 1958, a única que disputou com a Seleção Francesa.

9º lugar: Jean-Pierre Papin - 30 gols

O nono colocado da lista é o atacante ídolo do Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, com 30 gols em 54 jogos pela Seleção Francesa. Bola de Ouro em 1991, ele jogou apenas em uma Eurocopa por seu país.

8º lugar: Zinédine Zidane - 31 gols

Em sétimo lugar se encontra o ídolo francês Zinédine Zidane, com 31 gols em 107 partidas feitas por sua equipe nacional. O meia foi campeão do mundo com a Seleção Francesa em 1998, além de também ter ganho a Euro de 2000. O melhor do mundo em 1998 esteve presente em três Copas do Mundo e em três Eurocopas.

7º lugar: David Trezeguet - 34 gols

O sétimo jogador com mais gols pela França é o atacante David Trezeguet, com 34 gols em 71 partidas. Ele fez parte da geração francesa que foi campeã do mundo em 1998 e da Europa em 2000. Ele também jogou em outras duas Copas do Mundo e em mais um Campeonato Europeu.

6º lugar: Karim Benzema - 37 gols

O sexto jogador com mais gols pela França é Karim Benzema, atacante que é ídolo do Real Madrid. O atleta marcou um total de 37 gols em 97 partidas. O melhor do mundo em 2021 jogou em três Eurocopas mas em apenas uma Copa do Mundo e venceu a Nations League de 2021.

5º lugar: Michel Platini - 41 gols

Eleito melhor do mundo em três oportunidades, Michel Platini é o quinto colocado da lista com 41 gols em 72 partidas disputadas com a França. O meia foi campeão da Euro em 1984 e chegou a jogar em outras três Copas do Mundo.

Um dos maiores ídolos do futebol francês, Michel Platini também está presente na lista (Foto: Intercontinental Press)

4º lugar: Antoine Griezmann - 44 gols

O quarto jogador com mais gols pela França é o atacante Antoine Griezmann, com 44 gols marcados em 137 jogos. O atleta ganhou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a França, além de também ter ganhou a Nations League de 2021. Ele chegou a disputar outros dois mundiais e três Campeonatos Europeus.

3º lugar: Kylian Mbappé - 48 gols

O jogador que abre o pódio da lista com certeza irá brigar para algum dia se tornar o maior goleador da história da França. Kylian Mbappé, mesmo ainda longe de completar os 30 anos, já marcou 48 gols pela Seleção Francesa, além de também já ser campeão do mundo em 2018 e de ter chegado na final de 2022. Ele também tem um título da Nations League, conquistado em 2021, no currículo.

2º lugar: Thierry Henry - 51 gols

O segundo colocado da lista dos jogadores com mais gols pela França é o grande atacante, ídolo do Arsenal, Thierry Henry, com 51 gols em 123 partidas. Ele participou de quatro Copas do Mundo e de três Eurocopas, vencendo o mundial de 1998 e a Euro de 2000.

1º lugar: Olivier Giroud - 57 gols

O jogador com mais gols pela França é Olivier Giroud, com 57 gols em 137 partidas por sua seleção. O atacante venceu a Copa do Mundo de 2018 e a Nations League de 2021 com a equipe francesa, além de ter em seu currículo quatro convocações para três Copas do Mundo e para quatro Eurocopas.