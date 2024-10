Jogadores com mais gols pela Seleção da Inglaterra

Harry Kane é o jogador com mais gols pela Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro

País que revelou grandes jogadores ao longo da história do futebol, a Inglaterra sempre teve inúmeros atletas badalados que fizeram parte da equipe nacional. Mesmo sem grandes títulos de expressão desde a Copa de 1966, a qualidade dos jogadores sempre se manteve alta, o que reflete nos goleadores da nação. O Lance! mostra os jogadores com mais gols pela Inglaterra.

Harry Kane é o jogador com mais gols pela Inglaterra; veja a lista completa (Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais gols pela Inglaterra

10º lugar: Frank Lampard - 29 gols

O décimo jogador com mais gols pela Inglaterra é o meia Frank Lampard. Ídolo do Chelsea, ele marcou um total de 29 gols em 106 jogos, jogando em três Copas do Mundo e em uma Eurocopa pela Seleção Inglesa.

9º lugar: Nat Lofthouse - 30 gols

O nono colocado da lista e talvez o nome menos conhecido dos jogadores desta matéria é Nat Lofthouse, com incríveis 30 gols em 33 partidas disputadas. Ele atuou em uma Copa do Mundo pela seleção, durante a década de 1950.

8º lugar: Alan Shearer - 30 gols

O oitavo jogador com mais gols pela Inglaterra é o icônico Alan Shearer, com 30 gols em 63 jogos pelos Three Lions. Ídolo do Newcastle, o atleta foi durante muito tempo o maior artilheiro da Premier League e disputou uma Copa do Mundo e em três Eurocopas.

7º lugar: Sir Tom Finney - 30 gols

Em sétimo lugar, Sir Tom Finney aparece na lista com 30 gols em 76 jogos pela Seleção Inglesa. O jogador, que atuava pelas beiradas do campo, disputou suas partidas com a Inglaterra durante as décadas de 40 e 50.

6º lugar: Michael Owen - 40 gols

Um dos maiores atacantes produzidos pelos gramados ingleses, Michael Owen é o sexto jogador com mais gols na história da Inglaterra. Ele que já foi melhor do mundo, marcou 40 gols em 89 jogos, disputando três Copas do Mundo e dois Campeonatos Europeus com os Three Lions.

5º lugar: Jimmy Greaves - 44 gols

O quinto jogador com mais gols pela Inglaterra é Jimmy Greaves, com 44 gols em 57 partidas disputadas por sua equipe nacional. O atleta disputou duas Copas do Mundo, vencendo em 1966, além de um Campeonato Europeu.

4º lugar: Gary Lineker - 48 gols

O quarto colocado da lista é o atacante Gary Lineker, com 48 gols marcados em 80 jogos disputados pelos Three Lions. O atleta participou de duas Copas do Mundo e de dois Campeonatos Europeus ao longo de sua carreira.

Um dos maiores jogadores da Inglaterra, Bobby Charlton é o terceiro com mais gols na história do país (Foto: Divulgação / Manchester United)

3º lugar: Sir Bobby Charlton - 49 gols

Abrindo o pódio dos jogadores com mais gols pela Seleção Inglesa está Bobby Charlton, com 49 gols em 106 jogos. Grande ídolo do Manchester United, ele é um dos únicos jogadores da lista que esteve presente na conquista do mundo em 1966.

2º lugar: Wayne Rooney - 53 gols

O segundo jogador com mais gols pela Inglaterra é o atacante Wayne Rooney, com 53 gols em 120 jogos disputados pelos Three Lions. Um dos grandes ídolos da história recente do Manchester United participou de três Copas do Mundo e de três Eurocopas durante os anos 2000 até a segunda metade da década de 2010.

1º lugar: Harry Kane - 68 gols

O jogador com mais gols na história da Inglaterra é Harry Kane. Com 68 gols em 100 jogos, ele é o goleador máximo de seu país, participando de duas Copas do Mundo e de três Eurocopas, das quais ele chegou em duas finais.