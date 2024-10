Jogadores com mais gols pela Seleção da Alemanha

Klose é o maior artilheiro da história da Alemanha (Foto: Pedro Ugarte/AFP)







A Alemanha, tetracampeã da Copa do Mundo, é uma das mais tradicionais seleções do futebol mundial. Isso se deu muito por conta da qualidade que os atacantes produzidos em terras germânicas, que contribuíram ao longo das competições para que a seleção do país se tornasse do tamanho que tem hoje. O Lance! mostra os jogadores com mais gols na história da Alemanha.

O jogador com mais gols pela Alemanha é também o maior artilheiro das Copas, Miroslav Klose (Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais gols pela Alemanha

10º lugar: Oliver Bierhoff - 37 gols

O décimo jogador com mais gols pela Alemanha é Oliver Bierhoff, com 37 gols em 70 partidas disputadas com a camisa de sua seleção. O atacante participou de duas Copas do Mundo e de duas Eurocopas, da qual possui um título, no ano de 1996.

9º lugar: Michael Ballack - 42 gols

O nono lugar da lista fica com o meia Michael Ballack, com 42 gols em 98 aparições pela Alemanha. Ele chegou a jogar em duas Copas do Mundo, além de três Campeonatos Europeus, mas não conseguiu conquistar nenhum título por seu país.

8º lugar: Uwe Seeler - 43 gols

O oitavo jogador com mais gols pela Alemanha é Uwe Seeler, com 43 gols em 72 partidas disputadas. O atacante jogou por sua seleção entre os anos de 1954 a 1970, participando de quatro mundiais ao longo de sua carreira.

7º lugar: Karl-Heinz Rummenigge - 45 gols

Em sétimo lugar fica Karl-Heinz Rummenigge, com 45 gols marcados pela Alemanha em 95 oportunidades. Ídolo do Bayern de Munique e eleito melhor do mundo nos anos de 1980 e 1981, o atacante disputou três Copas do Mundo e duas Eurocopas, sendo campeão da competição europeia em 1980.

6º lugar: Thomas Muller - 45 gols

O sexto jogador com mais gols pela Alemanha é também o jogador mais recente dessa lista, Thomas Muller, com 45 gols feitos em 131 jogos. O atacante que é ídolo do Bayern é figura carimbada na Seleção Alemã desde a Copa de 2010, mas anunciou aposentadoria dos compromissos internacionais após a Eurocopa de 2024. Com sua equipe nacional, ele venceu a Copa do Mundo de 2014.

5º lugar: Rudi Voller - 47 gols

O próximo nome da lista é Rudi Voller, que marcou 47 gols em 90 partidas pela Seleção Alemã de futebol. Ele jogou três Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus e fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 1990.

Icônico atacante alemão, Jurgen Klinsmann é o quarto colocado da lista (Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP)

4º Jurgen Klinsmann - 47 gols

O quarto jogador com mais gols pela Alemanha é Jurgen Klinsmann, com 47 gols em 108 oportunidades. Um dos grandes atacantes que foram produzidos pelo país conquistou o mundo em 1990, além de também ter ganho uma Eurocopa no ano de 1996.

3º lugar: Lukas Podolski - 49 gols

Abrindo o pódio da lista dos jogadores com mais gols pela Alemanha, Lukas Podolski marcou 49 gols em 130 aparições. Presente no elenco alemão vencedor da Copa do Mundo realizada no Brasil, em 2014, ele também disputou outras duas Copas do Mundo e quatro Eurocopas.

2º lugar: Gerd Muller - 68 gols

O segundo jogador com mais gols pela Alemanha é talvez o maior atacante já formado pelo país. Gerd Muller tem uma incrível marca de 68 gols em apenas 62 jogos por sua equipe nacional. Melhor do mundo em 1970, o atleta conquistou a Eurocopa de 1972, além da Copa do Mundo de 1974.

1º lugar: Miroslav Klose - 71 gols

O jogador com mais gols pela Alemanha também é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Com 71 gols em 137 jogos, Miroslav Klose é um ícone da Seleção Alemã, sendo parte do elenco campeão mundial em 2014, no Brasil.