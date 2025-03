Marquinhos sobre conselho a Wesley na Seleção: ‘Pensa que está no Flamengo’

Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos elogiou a atuação do lateral-direito Wesley em sua estreia pela equipe nacional. O jogador do Flamengo entrou no segundo tempo contra a Colômbia, na quinta-feira (20), aumentou o poder ofensivo do Brasil e ajudou a buscar a vitória pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Sob desconfiança, Dorival completa um ano do 1º jogo na Seleção

— Ele entrou muito bem no jogo. Trouxe aquele algo a mais ali, que a gente precisava, assim como o Savinho, assim como (Matheus) Cunha, assim como todos os jogadores que entraram. Eles entraram muito bem, e isso faz uma diferença para a gente — disse Marquinhos neste domingo (23), durante entrevista que concedeu no hotel da Seleção, em Brasília.

— A gente fica feliz que um menino (Wesley) chegue na Seleção com tanta personalidade, com tanta energia, com tanta força, com tanta velocidade, trazendo tudo o que ele pode trazer. E que ele tenha sabedoria, tranquilidade, porque a gente sabe que na nossa carreira a gente vive de altos e baixos, de muitas emoções muito rápido — ponderou o Marquinhos.

Um dos jogadores mais experientes do atual grupo da Seleção Brasileira, o capitão do Brasil também revelou o conselho que deu a Wesley antes da estreia do jogador pelo Brasil.

— Eu falei quando ele entrou ali dentro de campo: joga seu futebol, joga tranquilo, pensa que você está no Flamengo e faz seu futebol tranquilo. Foi o que ele fez, não sentiu a camisa da Seleção Brasileira. Que ele continue assim, porque a gente só tem a ganhar, a Seleção só tem a ganhar.

Apesar do elogio de Marquinhos, Wesley deve seguir no banco na Seleção

Apesar da boa estreia pela Seleção, Wesley deve começar no banco diante da Argentina, terça-feira (25), no Monumental de Nuñez. O entendimento da comissão técnica é que o ambiente do jogo, com mais de 80 mil torcedores, e o poderio do adversário, requerem um jogador mais experiente e com características mais defensivas, caso do titular Vanderson.

O técnico Dorival Júnior encaminha o Brasil que enfrenta a Argentina no fim da tarde deste domingo, no penúltimo treino da Seleção antes do jogo. A equipe treino no estádio Mané Garrincha a partir das 17h.