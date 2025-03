Vini Jr do Real Madrid x Vini Jr da Seleção Brasileira; veja comparação em 2025

Vinícius Júnior marcou o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira em 2025 na última quinta-feira (20) contra a Colômbia. Por outro lado, com a camisa do Real Madrid, o brasileiro já balançou as redes 18 vezes entre 2024-25. Veja a comparação!

Vini pelo Real Madrid em 2024-25

O atacante marcou em todos os campeonatos da Europa com a camisa merengue: pela La Liga foram dez gols; pela Champions League, mais sete; na Copa do Rei, quatro; mais dois pela Supercopa; e um pela Supercopa da Europa.

No total, o brasileiro entrou em campo 39 vezes pelo Real, levou sete cartões amarelos e um vermelho (inclusive ficou suspenso por dois jogos pelo Espanhol por conta da punição).

Vini Júnior do Real Madrid x Seleção Brasileira; veja comparação em 2025 (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Vini Jr pela Seleção Brasileira em 2024-2025

Apesar do número significantemente menor de jogos da seleção canarinho na temporada em comparação com os compromissos do Real Madrid, Vini Júnior tem desempenhos bastante irregulares com a camisa.

Desde junho de 2024, a Seleção entrou em campo 13 vezes, tanto pelas Eliminatórias quanto pela Copa América e amistosos. Vini esteve presente em 10 dos encontros e marcou apenas três vezes.

O Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1 na última quinta, com o gol da vitória sendo marcado por Vini Jr. aos 53 do segundo tempo, quando o atacante bateu de fora da área e desviou no colombiano, mandando a bola para o canto esquerdo do goleiro.

Apesar do gol da vitória, o camisa 7 foi bastante criticado na reta final do jogo, após realizar uma cera ao ser substituído nos últimos minutos dos acréscimos. Foi então, que ele teve o embate com os companheiros de equipe. Raphinha e Matheus Cunha se mostraram indignados com o gesto do atacante.