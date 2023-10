Qual será o salário de Ancelotti na Seleção Brasileira? E quanto Diniz ganha?

E quanto Diniz ganha?



Enquanto aguarda por Ancelotti, a Seleção Brasileira terá Fernando Diniz como treinador principal até o meio de 2024. Como ele segue no comando do Fluminense, o acordo salarial é diferente do que acontecia com Tite e acontecerá com Ancelotti.



A CBF, que habitualmente paga parte das remunerações dos jogadores convocados, ofereceu dividir os salários de Diniz com o Fluminense ao longo do contrato de um ano. De acordo com o ge, o Tricolor receberá uma compensação financeira no valor de R$ 6 milhões, o que daria R$ 500 mil por mês.