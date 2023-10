A Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira (12), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além de digerir o resultado, Fernando Diniz já tem um problema para o duelo com o Uruguai, na terça (17): o desfalque de Danilo. na saída do estádio, o próprio lateral confirmou que está fora do segundo jogo desta Data Fifa.