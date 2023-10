Com a personalidade de um jovem, estampada no seu cabelo pintado de rosa, Yan foi o destaque de uma pobre Seleção Brasileira que ficou somente no empate com os venezuelanos, nesta quinta-feira (12), pela terceira rodada da competição classificatória para o próximo Mundial. Pior, a partida foi realizada na Arena Pantanal, localizada no Estado do Mato Grosso, com mais de 40 mil brasileiros torcendo para a Canarinho.