Luiz Henrique marca o gol da virada do Brasil em cima do Chile pelas Eliminatórias. (Foto: Rafael Ribeira/ CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 23:37 • Santiago (Chile)

Apesar de ter feito uma partida abaixo do esperado, na noite desta quinta-feira, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, no Estádio Nacional, em Santiago, com direito a virada nos minutos finais, e conseguiu uma arrancada para a quarta posição na tabela de classificação. Os gols foram marcados por Igor Jesus e Luiz Henrique, estrelas do Botafogo na temporada.

➡️ Torcedores detonam jogador por gol sofrido pelo Brasil: ‘Errando até respiração’

➡️ Dupla do Botafogo decide, e Brasil vence o Chile pelas Eliminatórias

O centroavante marcou o gol do empate ao fim do primeiro tempo. Savinho fez uma boa jogada pela direita, cruzou na área para Jesus cabecear no contrapé do goleiro Cortés. Ao fim da segunda etapa, a estrela do Glorioso brilhou mais uma vez. Luiz Henrique recebeu o passe de Bruno Guimarães, cortou a marcação de Morales e chutou no cantinho do goleiro chileno. Após a partida, o atacante valorizou a vitória brasileira.

– Essa camisa representa muita coisa. É um sentimento muito grande para a gente. Sabemos de tudo o que está acontecendo, mas a gente quer mudar isso. Primeiro passo é com essa vitória, depois temos um jogo em Brasília muito importante. Vamos representar essa camisa com muita garra e muito amor. A torcida pode saber que vamos lutar sempre pela camisa do Brasil, somos a primeira seleção que tem cinco estrelas no peito - disse Luiz Henrique, em entrevista ao Sportv.

Agora na quarta posição na classificação, a Seleção Brasileira se prepara para receber o lanterna Peru, na abertura do returno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo será na próxima terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, a seleção chilena visita a Colômbia, em Barranquilla.