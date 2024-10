Chile e Brasil se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 21:53 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (8), a Seleção Brasileira foi até Santiago para enfrentar o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, e acabou sofrendo o primeiro gol com um minuto de jogo. Com uma sequência de erros, os torcedores escolheram um culpado para o gol sofrido.

Gol do Chile contra o Brasil (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

No primeiro ataque chileno, o meio-campista Felipe Loyola cruzou da direita na segunda trave, com toda liberdade do mundo, para Vargas cabecear sem marcação, nas costas de Danilo, e encobriu o gol de Ederson. Confira os comentários: