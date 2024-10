Igor Jesus em treino da Seleção Brasileira (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 18:56 • Santiago (CHL)

Destaque no ataque do Botafogo, Igor Jesus é o escolhido de Dorival Júnior, para começar em campo, e será o décimo a ocupar a posição de centroavante da Seleção Brasileira desde a eliminação da Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (10), o Brasil e o Chile se enfrentam, em Santiago, pela continuação das Eliminatórias Sul-Americanas.

Após a Copa, e da eliminação para a Croácia, o então técnico Tite decidiu deixar o cargo de comando da Seleção Brasileira. Assim, os torcedores brasileiros viram três treinadores diferentes assumirem o posto da equipe do Brasil: Ramon Menezes e Fernando Diniz, como interinos; e agora, Dorival Júnior, quem treinava o São Paulo.

Assim como a grande alteração do comando, a posição de referência do ataque também não teve jogador garantido. Desde o Mundial, foram convocados nove nomes diferentes para ocupar a vaga, sem que ninguém tenha se firmado.

Entre os jogadores, apenas Endrick conseguiu balançar as redes pelo Brasil, marcando três gols em sete jogos disputados. Embora tenha produzido bons números, o jovem atacante do Real Madrid não foi escolha de Dorival para titularidade contra o Chile, assim, começará partida no banco.

Endrick marcou três gols pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Antes de Igor Jesus, os jogadores que defenderam a Seleção Brasileira foram os centroavantes: Endrick (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), João Pedro (Brighton), Pedro (Flamengo), Richarlisson (Tottenham), Evanilson (Bournemouth), Vitor Roque (Betis) e Yuri Alberto (Corinthians).

Neste período pós-Copa, a Seleção Brasileira entrou em campo em 19 oportunidades, somando sete vitórias, seis empates e seis derrotas. Ainda sem vaga garantida, o Brasil entre em campo nesta quinta-feira (10) para acumular mais três pontos e buscar subir na tabela de classificação, atualmente, na quinta posição com 10 pontos; está empatado com a Venezuela e logo abaixo do Equador, por um ponto.

Assim, Igor Jesus terá a chance de provar seu talento no duelo contra o Chile, além de buscar a vitória para o Brasil, pode ir atrás da titularidade nesta nova fase da Seleção Brasileira, comandada por Dorival Junior.

Confira os centroavantes e seus desempenhos na Seleção Brasileira