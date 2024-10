Dupla do Botafogo decide, e Brasil vence o Chile pelas Eliminatórias

Igor Jesus comemora gol marcado no fim do primeiro tempo (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 22:55 • Santiago (CHI)

A Seleção Brasileira voltou a fazer uma partida aquém do que se espera, mas venceu o Chile por 2 a 1, de virada, e passou a respirar um pouco mais aliviada nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Dupla do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique marcaram para o Brasil, enquanto Vargas fez o gol chileno. Com o resultado, a Amarelinha encerra o primeiro turno das Eliminatórias com 13 pontos, na 4ª posição. O Chile, por sua vez, se manteve na penúltima colocação, com apenas 5.

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira teve o pior início de jogo possível no Estádio Nacional de Santiago. O ponteiro do relógio tinha acabado de marcar o primeiro minuto, quando Vargas abriu o marcador, ao cabecear no contrapé do goleiro Ederson. Pressionado pela tabela e atrás no placar, o Brasil fez um primeiro tempo nervoso, com muitos passes errados e raríssimas chances de gol. Ainda assim, chegou ao empate aos 45, quando o estreante Igor Jesus cabeceou longe do alcance de Cortés.

O primeiro tempo ruim fez Dorival Júnior voltar para a etapa final com duas mudanças no meio campo. Bruno Guimarães e Gerson entraram nas vagas de André e Lucas Paquetá, e o Brasil melhorou. Raphinha teve gol anulado aos 6, por impedimento, mas a Seleção seguiu pressionando e foi premiada ao fim do jogo, com o belo gol de Luiz Henrique, aos 43, em noite inesquecível para a dupla do Botafogo.

O que vem pela frente

Agora na quarta posição na classificação, a Seleção Brasileira se prepara para receber o lanterna Peru, na abertura do returno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo será na próxima terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, a seleção chilena visita a Colômbia, em Barranquilla.

Igor Jesus estreou pela Seleção Brasileira marcando o primeiro gol (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CHILE 1 X 2 BRASIL

9ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 10 de outubro de 2024 - 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Santiago, no Chile

🥅 Gols: Vargas (1'/1°T) e Igor Jesus (45'/1°T); Luiz Henrique (43'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Galdames e Loyola (Chile); Lucas Paquetá e Danilo (Brasil).

⚽ ESCALAÇÕES

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán e Galdames (Morales); Valdez, Pavez (Alarcón) e Echeverría; Darío Osorio (Tapia), Dávila (Cepeda) e Vargas (Palacios).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá (Gerson) e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo e Igor Jesus (Endrick).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Darío Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (ARG)

4️⃣ Quarto árbitro: Leandro Rey (ARG)

🖥️ VAR: Héctor Paletta (ARG)