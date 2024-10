Igor Jesus comemora o gol em Chile x Brasil. (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)







Publicada em 10/10/2024

Nesta quinta-feira (10), a Seleção Brasileira foi até Santiago para enfrentar o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, e a partida não começou como esperado. Os chilenos abriram o placar no primeiro minuto de jogo, mas Igor Jesus deixou tudo igual no final do primeiro tempo e empolgou a torcida do Botafogo.

Guillermo Maripan e Igor Jesus em Chile x Brasil. (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

O centroavante faz seu primeiro jogo com a Amarelinha e marcou seu primeiro gol em sua estreia como titular. A escalação do jogador de 23 anos entre os 11 iniciais gerou questionamentos, já que sua disputa direta por posição é o jovem Endrick, do Real Madrid. Confira a reação dos torcedores: