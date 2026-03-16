Léo Pereira, do Flamengo, celebra convocação à Seleção Brasileira: 'Sonho realizado'

Léo Pereira comemorou a convocação à Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16). Via redes sociais, o zagueiro disse estar realizando um sonho e agradeceu ao Flamengo e aos companheiros de equipe.

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— Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao Flamengo e todo staff por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo — escreveu o defensor rubro-negro.

Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao @flamengo e todo staff por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo

Esta é a primeira convocação de Léo Pereira. esde a última temporada, o defensor se tornou peça fundamental no time rubro-negro, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. No último jogo da equipe carioca antes da convocação, que contou com a presença de Ancelotti, o zagueiro, após mais uma atuação sólida defensivamente, marcou um golaço de falta.

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— Não sofrer gols é algo que a gente preza muito. São quatro jogos (um com Filipe Luís) sem tomar gols. Sabemos que temos um ataque muito qualificado, o que nos deixa mais próximo da vitória. A gente é muito privilegiado de vestir essa camisa (...) Privilegiado demais por ter o técnico da Seleção Brasileira nos vendo aqui hoje — disse Léo após vitória sobre o Botafogo.

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Léo Pereira já externou incômodo por falta de oportunidade na Seleção

Em entrevista ao portal "Ge" em dezembro, Léo Pereira admitiu ficar incomodado por não ter sido chamado por Carlo Ancelotti e Dorival Júnior ao longo de 2025. Jogador de linha que mais minutos atuou pelo clube em 2025, o camisa 4 viu os dois principais companheiros de zaga, Léo Ortiz e Danilo, serem convocados para defender a Amarelinha antes dele.

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— Não é que é doloroso. Não é a palavra. Mas eu fico incomodado. Não tem como. É algo que busco diariamente. Não estou me preparando desde o início do ano para chegar na Seleção em 2026, não é isso. Mas me preparo a cada semana para jogar e performar. Quando vejo que estou preparado, pronto e fazendo as coisas acontecerem, fluírem e estou no melhor momento da carreira… falei em uma entrevista esses dias: o que posso fazer a mais? O que falta? — indagou o camisa 4 durante o Mundial de Clubes.

— É preciso entender que a concorrência é muito alta, jogadores de Europa, companheiros aqui do Brasil, tem que estar muito bem alinhado comigo, com o que eu quero para a minha carreira, o que quero e posso entregar. Não depende de mim. Tem outros jogadores, escolhas técnicas. No que depender de mim, contem com o que for preciso. O que tenho feito durante o ano é muito gratificante ouvir as palavras do Filipe, companheiros de equipe, torcida, imprensa também. Estou preparado para qualquer cenário, é um objetivo pessoal, de qualquer brasileiro, chegar na Seleção. Tenho que entender também que tenho concorrência, mas preciso me preparar diariamente para poder, quem sabe, receber uma oportunidade — concluiu.

Convocado à Seleção Brasileira, Léo Pereira comemora golaço de falta para o Flamengo contra o Botafogo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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