Léo Ortiz revela frustração com seu momento no Flamengo: 'Não estou feliz'

A chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo fez a chave virar para alguns jogadores, que passaram a engatar uma sequência positiva de atuações. Um deles é Léo Ortiz, que, apesar da evolução recente, ainda se vê distante da grande fase vivida em 2025. Após a vitória no clássico com o Botafogo, o zagueiro rubro-negro afirmou que percebe melhora em seu desempenho, mas reconheceu que ainda não está satisfeito com o que vem apresentando na temporada.

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- Como você falou, acho que a expectativa sobre mim ainda é grande, principalmente pelo ano que fiz no ano passado e pelo que as pessoas sabem que posso entregar. Ela sempre vai ser grande, assim como acontece com todos os grandes jogadores aqui do Flamengo. Então, sei dessa responsabilidade. Óbvio que não estava feliz e ainda não estou totalmente feliz com o que venho apresentando. Acho que posso mais, sei o que posso entregar para o time. E, claro, esses quatro jogos sem sofrer gols mostram um crescimento. Sinto que as coisas estão virando, mas ainda me cobro muito, porque sei que posso entregar mais e ajudar mais. Não só defensivamente, área em que acredito ter melhorado nesses últimos jogos, mas também ofensivamente, onde acho que ainda não consegui atingir aquele nível técnico ideal - iniciou Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo.

Léo Ortiz em Botafogo x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O zagueiro do Flamengo também comentou as críticas relacionadas à condição física, descartando que o aspecto seja um problema neste momento da temporada.

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- Acho que não tem mais relação com a parte física; isso aconteceu apenas nos dois primeiros jogos. Depois disso, fisicamente, os números que venho apresentando durante as partidas, não só de intensidade, mas também de velocidade, são praticamente idênticos aos que eu fazia no ano passado. Então, esse ponto não me incomoda quando as pessoas falam, porque às vezes é um desconhecimento, já que os números mostram que está igual - completou o defensor rubro-negro.

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No clássico com o Botafogo, Léo Ortiz se destacou nos números defensivos. O zagueiro venceu três de quatro duelos no chão, além de registrar cinco cortes, cinco recuperações de bola e um chute bloqueado. No total, foram 10 ações defensivas, de acordo com dados do site Sofascore.

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