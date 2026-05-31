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Com dupla da Seleção Brasileira, Uefa divulga seleção da Champions League

Além do prêmio individual do camisa 7, os campeões europeus emplacaram quase metade do time ideal

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/05/2026
14:00
Atualizado há 0 minutos
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Jogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste
imagem cameraJogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste (Foto: Franck Fife / AFP)
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A Uefa oficializou neste domingo (31) a lista dos melhores jogadores da Champions League 2025/26. Como era de se esperar após a histórica e dramática conquista do bicampeonato na Puskás Arena, o PSG sobrou na premiação. O clube francês emplacou nada menos do que cinco atletas no Time da Temporada.

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Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG
Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

O atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi anunciado oficialmente pela entidade como o Player of the Season (Melhor Jogador da Temporada). O camisa 7, que já havia sido eleito o craque da grande final pelos leitores do Lance!, consolidou seu ano mágico liderando o setor ofensivo do PSG rumo ao topo da Europa.

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Já o prêmio de Revelation of the Season (Revelação da Temporada) ficou com a Espanha. O jovem meia turco Arda Güler, do Real Madrid, foi o grande vencedor da categoria. Mesmo com a queda dos Merengues antes nas quartas de final, a joia de Madrid encantou o continente com boas exibições.

A seleção da Champions foi montada em um ofensivo esquema tático, valorizando a temporada de alta média de gols. Na zaga, os jogadores da Seleção Brasileira que estarão na Copa do Mundo, se faz presente com o capitão parisiense Marquinhos e o defensor Gabriel Magalhães, que apesar do vice-campeonato com o Arsenal, fez um torneio impecável.

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O meio-campo e as alas ganharam contornos de muita técnica com as presenças de Nuno Mendes e Vitinha, motores do time comandado por Luis Enrique. Os eliminados Bayern de Munique e Atlético de Madrid beliscaram vagas pontuais em uma escalação dominada por finalistas.

Confira a Seleção da Temporada da Champions League:

Goleiro: David Raya (Arsenal)
Lateral-direto: Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Zagueiros: Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal)
Lateral-esquerdo: Nuno Mendes (PSG)
Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal) e Vitinha (PSG)
Alas: Michael Olise (Bayern de Munique) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG) e Harry Kane (Bayern de Munique)

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