Com dupla da Seleção Brasileira, Uefa divulga seleção da Champions League
Além do prêmio individual do camisa 7, os campeões europeus emplacaram quase metade do time ideal
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A Uefa oficializou neste domingo (31) a lista dos melhores jogadores da Champions League 2025/26. Como era de se esperar após a histórica e dramática conquista do bicampeonato na Puskás Arena, o PSG sobrou na premiação. O clube francês emplacou nada menos do que cinco atletas no Time da Temporada.
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O atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi anunciado oficialmente pela entidade como o Player of the Season (Melhor Jogador da Temporada). O camisa 7, que já havia sido eleito o craque da grande final pelos leitores do Lance!, consolidou seu ano mágico liderando o setor ofensivo do PSG rumo ao topo da Europa.
Kvaratskhelia is special. #UCL pic.twitter.com/J0A418FhPf— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
Já o prêmio de Revelation of the Season (Revelação da Temporada) ficou com a Espanha. O jovem meia turco Arda Güler, do Real Madrid, foi o grande vencedor da categoria. Mesmo com a queda dos Merengues antes nas quartas de final, a joia de Madrid encantou o continente com boas exibições.
Arda Güler in 2025/26 🇹🇷✨#UCL pic.twitter.com/JFNPNBiNR9— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
A seleção da Champions foi montada em um ofensivo esquema tático, valorizando a temporada de alta média de gols. Na zaga, os jogadores da Seleção Brasileira que estarão na Copa do Mundo, se faz presente com o capitão parisiense Marquinhos e o defensor Gabriel Magalhães, que apesar do vice-campeonato com o Arsenal, fez um torneio impecável.
O meio-campo e as alas ganharam contornos de muita técnica com as presenças de Nuno Mendes e Vitinha, motores do time comandado por Luis Enrique. Os eliminados Bayern de Munique e Atlético de Madrid beliscaram vagas pontuais em uma escalação dominada por finalistas.
Confira a Seleção da Temporada da Champions League:
Goleiro: David Raya (Arsenal)
Lateral-direto: Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Zagueiros: Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal)
Lateral-esquerdo: Nuno Mendes (PSG)
Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal) e Vitinha (PSG)
Alas: Michael Olise (Bayern de Munique) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG) e Harry Kane (Bayern de Munique)
👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
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