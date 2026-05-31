Com dupla da Seleção Brasileira, Uefa divulga seleção da Champions League

A Uefa oficializou neste domingo (31) a lista dos melhores jogadores da Champions League 2025/26. Como era de se esperar após a histórica e dramática conquista do bicampeonato na Puskás Arena, o PSG sobrou na premiação. O clube francês emplacou nada menos do que cinco atletas no Time da Temporada.

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Marquinhos ergue taça de campeão da Champions League com a equipe do PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

O atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi anunciado oficialmente pela entidade como o Player of the Season (Melhor Jogador da Temporada). O camisa 7, que já havia sido eleito o craque da grande final pelos leitores do Lance!, consolidou seu ano mágico liderando o setor ofensivo do PSG rumo ao topo da Europa.

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Já o prêmio de Revelation of the Season (Revelação da Temporada) ficou com a Espanha. O jovem meia turco Arda Güler, do Real Madrid, foi o grande vencedor da categoria. Mesmo com a queda dos Merengues antes nas quartas de final, a joia de Madrid encantou o continente com boas exibições.

A seleção da Champions foi montada em um ofensivo esquema tático, valorizando a temporada de alta média de gols. Na zaga, os jogadores da Seleção Brasileira que estarão na Copa do Mundo, se faz presente com o capitão parisiense Marquinhos e o defensor Gabriel Magalhães, que apesar do vice-campeonato com o Arsenal, fez um torneio impecável.

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O meio-campo e as alas ganharam contornos de muita técnica com as presenças de Nuno Mendes e Vitinha, motores do time comandado por Luis Enrique. Os eliminados Bayern de Munique e Atlético de Madrid beliscaram vagas pontuais em uma escalação dominada por finalistas.

Confira a Seleção da Temporada da Champions League:

Goleiro: David Raya (Arsenal)

Lateral-direto: Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal)

Lateral-esquerdo: Nuno Mendes (PSG)

Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal) e Vitinha (PSG)

Alas: Michael Olise (Bayern de Munique) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG) e Harry Kane (Bayern de Munique)

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

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