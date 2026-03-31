Palco de Brasil x Croácia tem 90 anos e 7 a 1 da Seleção Brasileira

O Brasil enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium. O estádio fica em Orlando, nos Estados Unidos, e tem capacidade para 65 mil pessoas. A arena foi inaugurada em 1936. Ao longo de sua trajetória, recebeu diferentes denominações: Orlando Stadium, Tangerine Bowl, Citrus Bowl, Florida Citrus Bowl e Orlando Citrus Bowl. O nome atual foi adotado em abril de 2016.

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Modric e Vini Jr são as grandes referências de Croácia e Brasil no amistoso da Data Fifa (Fotos: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP e Rafael Ribeiro/CBF)

Histórico da Seleção no estádio

A primeira partida da Amarelinha no local aconteceu em 8 de junho de 2016, pela Copa América Centenário. O Brasil goleou o Haiti por 7 a 1. Philippe Coutinho marcou três vezes. Renato Augusto fez dois gols. Gabriel Barbosa e Lucas Lima completaram o placar.

O segundo jogo ocorreu em 12 de junho de 2024. A Seleção empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos. Rodrygo marcou o gol brasileiro. Mais de 60 mil torcedores assistiram à partida, que foi o último compromisso da equipe antes da Copa América daquele ano. O terceiro jogo será o amistoso entre Brasil e Croácia, nesta terça.

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Palco de Brasil x Croácia sediou jogos da Copa de 94

Sob o nome de Citrus Bowl, o estádio de Brasil x Croácia sediou cinco partidas do Mundial de 1994. Na fase inicial, recebeu México 2 x 1 Irlanda, Bélgica 1 x 0 Marrocos, Bélgica 1 x 0 Holanda e Marrocos 1 x 2 Holanda. Nas oitavas de final, foi palco de Holanda 2 x 0 Irlanda.

A Croácia jogou no Camping World Stadium na última quinta-feira (26). A seleção croata derrotou a Colômbia por 2 a 1, de virada.

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Em 2025, a arena recebeu quatro jogos da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes. O Al-Hilal eliminou o Manchester City por 4 a 3 nas oitavas de final. O time árabe enfrentou depois o Fluminense, que venceu por 2 a 1 e se classificou para a semifinal.

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O estádio de Brasil x Croácia também foi palco do empate por 1 a 1 entre Los Angeles FC e Flamengo. O Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 em outra partida realizada no local.