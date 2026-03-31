Antes de jogo da Seleção, Lino dispara: 'Espero não me irritar'

A França venceu a Seleção Brasileira por 2 a 1 em amistoso disputado na última quinta-feira (26), nos Estados Unidos. No entanto, a Amarelinha ainda tem a Croácia pela frente, e busca uma vitória. Carlos Eduardo Lino, comentarista dos canais SporTV, dispara contra desempenho da seleção e aponta falhas.

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Durante o programa "Seleção SporTV", o comentarista esportivo analisou o desempenho recente da Seleção Brasileira e também apontou diversos problemas que estiveram presentes durante o ciclo recente pré Copa do Mundo.

Seleção Brasileira vem de resultado ruim contra França (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)

Jogo com passado ruim para Seleção Brasileira

Lino afirma que o duelo contra a França não foi ruim, no entanto, é necessário melhoras, já que existem mais chances contra a Croácia:

- O confronto com a França não foi um choque de realidade, foi a realidade. O choque de realidade pode ser agora contra a Croácia. Porque temos a régua colocada da Copa passada. E a nossa régua é exatamente essa, a gente precisa evoluir a partir daquela derrota - afirmou o comentarista.

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Posteriormente, o jornalista também apontou a falha apresentada pela Seleção durante esse intervalo entre Copas (2022 a 2026):

- Aquela eliminação traz para nós várias lições que a gente deveria ter trabalhado ao longo destes quatro anos, a lição estava posta. Não tivemos um ciclo para trabalhar aqueles problemas. [...] Será que a gente usou aquele problema para desenvolver aprendizado? A resposta é não! A gente continua com o meio-campo vazio, continuamos com várias ideias antigas que talvez até valha a pena insistir, porque o que temos de melhor, são os atacantes. Mas não está dando certo - disparou Lino.

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