AO VIVO – Ancelotti e Matheus Cunha falam antes de Brasil x Croácia

O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Matheus Cunha concedem neste momento a última entrevista coletiva antes do amistoso entre Brasil e Croácia. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira (31), a partir das 21h (de Brasília) em Orlando. Acompanhe a entrevista ao vivo:

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O amistoso desta terça será o último da Seleção nesta Data Fifa e o último antes de o técnico Carlo Ancelotti definir a lista de convocados para a Copa do Mundo. O anúncio está previsto para 18 de maio, no Rio.

Na entrevista desta terça-feira, Carlo Ancelotti deve indicar algumas das mudanças previstas na escalação para Brasil x Croácia. Em relação ao time que iniciou e perdeu por 2 a 1 para a França, duas mudanças são certas: lesionados, Wesley e Raphinha e foram cortados.

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Por outro lado, existe a expectativa de que Marquinhos retorne à zaga. O capitão da Seleção ficou de fora do amistoso com os frances porque sentiu dores no quadril ainda no primeiro treino em Orlando, há uma semana. Ele nem sequer viajou para Boston, onde o Brasil jogou com a França, para intensificar a recuperação.

Poupado do primeiro treino pós-jogo, Vini jr trabalhou normalmente no domingo e deve ir para o jogo com a Croácia.

O amistoso desta terça-feira marca o reencontro da Seleção com o carrasco da última Copa do Mundo. Em 9 de dezembro de 2022, então comandado por Tite, o Brasil empatou sem gols com a Croácia no tempo normal, e ficou no 1 a 1 na prorrogação. Nos pênaltis, acabou superado por 4 a 2.

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Matheus Cunha durante amistoso entre Brasil e França (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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