Kaiki, do Cruzeiro, estreia pela Seleção Brasileira em vitória contra a Croácia

Convocado de última hora por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, o lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, fez sua estreia na Seleção Brasileira principal na noite desta terça-feira (31).

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O atleta entrou aos 30 minutos da segunda etapa do duelo contra os croatas no lugar de Douglas Santos. Com uma equipe totalmente modificada, o defensor teve trabalho contra um rival que buscava reverter o 1 a 0.

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Nas redes sociais, o Cruzeiro fez questão de exaltar a aparição do Cria da Toca, que acumulou passagens pelas divisões de base da Seleção.

Com apenas 21 minutos em campo, Kaiki não conseguiu ajudar muito, mas ao menos deu sorte, já que a partida terminou 3 a1. Ao todo, ele teve seis ações com a bola e fez uma falta.

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+ 'Novatos' resolvem, e Brasil bate a Croácia no último amistoso antes da lista da Copa

Brasil x Croácia

Embalado pelos "novatos" de Carlo Ancelotti, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (31), em Orlando, no último amistoso antes da definição da Seleção que irá para a Copa do Mundo. Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli marcaram os gols para o Brasil, enquanto Majer descontou para os croatas.

Agora, é tudo Copa do Mundo. O próximo compromisso de Carlo Ancelotti pela Seleção será em 18 demaio, quando o técnico anuncia a lista de 26 convocados para o Mundial.

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ORLANDO, FLORIDA - MARCH 31: Danilo of Brazil celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the international friendly match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium on March 31, 2026 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nesta quarta-feira (1º), o Cruzeiro tem compromisso contra o Vitória, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A presença de Kaiki no duelo é improvável, mas não descartada.

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