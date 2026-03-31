Kaiki, do Cruzeiro, estreia pela Seleção Brasileira em vitória contra a Croácia
O atleta de 23 anos fez sua primeira partida pela Seleção principal
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Convocado de última hora por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, o lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, fez sua estreia na Seleção Brasileira principal na noite desta terça-feira (31).
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O atleta entrou aos 30 minutos da segunda etapa do duelo contra os croatas no lugar de Douglas Santos. Com uma equipe totalmente modificada, o defensor teve trabalho contra um rival que buscava reverter o 1 a 0.
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Nas redes sociais, o Cruzeiro fez questão de exaltar a aparição do Cria da Toca, que acumulou passagens pelas divisões de base da Seleção.
Com apenas 21 minutos em campo, Kaiki não conseguiu ajudar muito, mas ao menos deu sorte, já que a partida terminou 3 a1. Ao todo, ele teve seis ações com a bola e fez uma falta.
+ 'Novatos' resolvem, e Brasil bate a Croácia no último amistoso antes da lista da Copa
Brasil x Croácia
Embalado pelos "novatos" de Carlo Ancelotti, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (31), em Orlando, no último amistoso antes da definição da Seleção que irá para a Copa do Mundo. Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli marcaram os gols para o Brasil, enquanto Majer descontou para os croatas.
Agora, é tudo Copa do Mundo. O próximo compromisso de Carlo Ancelotti pela Seleção será em 18 demaio, quando o técnico anuncia a lista de 26 convocados para o Mundial.
Nesta quarta-feira (1º), o Cruzeiro tem compromisso contra o Vitória, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A presença de Kaiki no duelo é improvável, mas não descartada.
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