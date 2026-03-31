Entenda por que rival do Cruzeiro na Libertadores barrou torcida do Boca Juniors

O Cruzeiro estreará na Libertadores na próxima semana, contra o Barcelona-ECU, em Guayaquil. Até o momento, as prévias do duelo têm sido tranquilas, diferente do outro confronto. Na última segunda-feira (30), a Universidad Católica informou publicamente que não irá vender ingressos para a torcida do Boca Juniors.

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De acordo com a TyC Sports, emissora de TV da Argentina, a equipe chilena ofereceu apenas 450 ingressos para os torcedores do Boca. Este número é abaixo do permitido pela Conmebol, já que cada time é obrigado a disponibilizar dois mil bilhetes para os visitantes.

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Por meio de suas redes sociais, a Universidad Católica informou que as autoridades impediram a presença do público visitante. A decisão teria sido tomada por conta de uma questão de segurança nos arredores do estádio Claro Arena.

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Claro Arena (Foto: Divulgação Universidad Católica)

Em nota, os chilenos explicaram que tentaram chegar a um acordo com o Boca Juniors, mas não haveria tempo hábil para selar um trato.

Na temporada passada, um duelo entre Independiente e Universida de Chile terminou com uma briga generalizada nas arquibancadas, o que resultou em 19 feridos. O receio das autoridades chilenas é que a rivalidade no futebol entre os países possa gerar novos episódios de violência.

Confira a nota da Universidad Católica

'Em relação ao jogo do Grupo D da Copa CONMEBOL Libertadores entre Universidad Católica e Boca Juniors, agendado na Claro Arena em 7 de abril de 2026, o Cruzados informa o seguinte:

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Hoje, a Delegação Presidencial Metropolitana nos informou que a partida deverá ser disputada sem a presença da torcida visitante, a fim de garantir a segurança dos presentes no evento e da área circundante. Respeitando e compreendendo a decisão das autoridades, o Cruzados tentou chegar a um acordo com o time adversário para garantir a presença de torcedores visitantes no estádio da Universidad Católica, em número suficiente para assegurar uma experiência segura tanto para a torcida da casa quanto para a torcida visitante. Contudo, esse acordo não pôde ser alcançado e não pôde ser apresentado às autoridades competentes a tempo.

A Cruzados informou a CONMEBOL desta decisão, cumprindo assim os prazos regulamentares estabelecidos para esta competição pela organizadora'

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