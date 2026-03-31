Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Vitória
A Raposa tem uma grande dúvida no time titular
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O Cruzeiro fechou na tarde desta terça-feira (31) a preparação para enfrentar o Vitória pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na Toca da Raposa II, o técnico Artur Jorge liderou seu último treinamento antes de sua estreia.
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Mais uma vez, Kaio Jorge e Lucas Romero participaram integralmente das atividades e devem estar á disposição para o duelo.
Recuperado de um trauma no pé direito, o atacante treina normalmente desde a última sexta-feira (27). Artilheiro do Cruzeiro nesta temporada, ele desfalcou a Raposa nos últimos quatro jogos, desde a final do Campeonato Mineiro.
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Já o volante Lucas Romero, que foi relacionado no duelo contra o Santos, seguiu sendo tratado com cautela por conta de uma fratura na costela sofrida no clássico decisivo. Desde o último domingo, ele passou a trabalhar integralmente com o restante do elenco.
Com o retorno dos dois, a grande dúvida para o duelo desta quarta-feira é a lateral-esquerda. Kaiki, titular da posição, está com a Seleção Brasileira e é uma incógnita. Kauã Prates, substituto imediato, representou a equipe Sub-20 do Brasil, e deverá ser relacionado. Caso nenhum dos dois tenha condição, a tendência é que o jovem William ganhe uma oportunidades.
Cruzeiro x Vitória
O Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Até o momento, 12 mil cruzeirenses já estão confirmados par ao duelo no Gigante da Pampulha.
A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Artur Jorge. O comandante português chega com a responsabilidade de conquistar a primeira vitória da equipe no torneio. Até o momento, a Raposa soma apenas quatro pontos em oito partidas, com empates contra Corinthians, Santos, Vasco e Mirassol.
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