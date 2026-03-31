Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Em jogo que marcará a estreia de Artur Jorge, Cruzeiro e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo CRU VIT 9ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 1º, de abril, às 20h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistentes Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Cruzeiro ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe mineira é lanterna na competição, com apenas quatro pontos somados em oito partidas. Se serve como voto de confiança aos torcedores celestes, o retrospecto é positivo.

Nos últimos quatro duelos entre as equipes, a Raposa venceu duas vezes e empatou outras duas. A última vitória rubro-negra foi em 2021, por 3 a 0, dentro de casa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Vitória chega para o duelo vindo de um triunfo contra o Mirassol. No fim de semana, o time comandado por Jair Ventura bateu o CRB por 4 a 2, fora de casa, pela Copa do Nordeste. O Leão está na 10ª posição do Brasileirão, com dez pontos.

Renato Kayser (Foto: Victor Ferreira/Vitória EC)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 1º de abril, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá, Ramon; E. Martínez, Baralhas, Aitor; Erick, Matheusinho, Renato Kayzer

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.