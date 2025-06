Jornalista analisa tática montada por Ancelotti em vitória do Brasil contra Paraguai

O Brasil derrotou o Paraguai por 1 a 0, na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Thiago Herani, analista do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, analisou o esquema tático proposto por Carlo Ancelotti na partida que garantiu a Seleção Brasileira no Mundial.

Ataque do Brasil

Thiago destacou a opção do treinador italiano de escalar quatro atacantes com a intenção de empurrar a defesa paraguaia. Além disso, o analista comentou a presença do lateral Vanderson no campo ofensivo, para apresentar uma variação tática com Raphinha.

— O que o Ancelotti queria colocando esses quatro atacantes no time era empurrar o Paraguai para o seu próprio campo de defesa e postar o Brasil com uma linha de cinco na frente. Então você tinha o Wanderson ganhando o corredor e podendo também trocar de posição com o Rafinha por esse lado direito e o Alex se posicionando ao lado dos zagueiros mais ou menos ali na altura de meio-campo para controlar a posse nessa primeira linha. E aí Casemiro e Bruno mais à frente quase na entrada da área — afirmou Herani.

Vanderson em ação pela Seleção Brasileira (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Variação tática

Herani comentou sobre a troca de posições entre Vini Jr. e Gabriel Martinelli, que alternavam entre si no posicionamento em campo. Com isso, o Brasil conseguia jogar em um 3-2-5, com superioridade numérica em relação à defesa paraguaia.

— Por esse lado, esquerdo Martinelli e Vini Jr. poderiam alternar o tempo inteiro entre quem

ficava aberto e quem ficava por dentro para confundir as referências de marcação da defesa

adversária. Então era 3-2-5 que tinha uma superioridade numérica na frente porque o

Paraguai se defendia com uma linha de quatro jogadores na defesa. Então, a depender do

balanço do time, seria fácil com que a bola chegasse no ponto e que ele tivesse espaço para

partir para um contra um — analisou.

Vini Jr comemora seu gol no jogo do Brasil contra o Paraguai (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Fator Matheus Cunha

Ao fim, Thiago Herani analisou o papel de Matheus Cunha na tática da Seleção contra o Paraguai. O jornalista elogiou a presença do novo jogador do Manchester United no meio-campo, principalmente como uma opção de passe.

— A situação melhorava ainda quando o Matheus Cunha saía da referência e vinha construir por dentro porque aí bagunçava a defesa gerava mais trocas de posições no ataque e algo que eu acho que o Brasil deve trabalhar ainda mais daqui para frente é uma variação consciente e coordenada que é a cara dos ataques do Ancelotti — finalizou.

Matheus Cunha e Vini Jr. em ação Seleção Brasileira (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

