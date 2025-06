Altos e baixos da Seleção Brasileira com o início da Era Ancelotti; confira avaliação

Com o fim da primeira Data Fifa da Seleção Brasileira, alguns jogadores ganharam moral com o novo técnico Carlo Ancelotti. Foi a primeira lista de convocação do italiano, para os jogos diante do Equador e do Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Única seleção presente em todas as edições da Copa, o Brasil vive um momento de reestruturação política com a recente eleição do presidente Samir Xaud e o início de trabalho do comandante multivencedor, com mais de 30 títulos nos principais clubes da Europa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A volta de Casemiro foi muito celebrada, não só por ele, mas por todos do elenco. Com cinco títulos de Champions League no currículo, o meia é uma das lideranças da Amarelinha. Atualmente no Manchester United, o jogador disse, durante esta semana, que este ano foi muito importante para a carreira. Ele precisou ter resiliência para esperar uma oportunidade do técnico Rúben Amorim.

continua após a publicidade

Ele afirmou que o maior êxito foi nunca ter deixado de trabalhar, mesmo no banco de reservas do técnico Rúben Amorim. Casemiro foi titular nas duas partidas e jogou durante os 90 minutos.

Casemiro chegou ao Manchester United em agosto de 2022, depois de uma passagem de sucesso pelo Real Madrid. No clube merengue, trabalhou com Ancelotti e ficou por quase dez anos, conquistando 18 títulos, sendo cinco Ligas dos Campeões.

continua após a publicidade

➡️ Após vitória da Seleção, Léo Ortiz comenta expectativa para o Mundial: ‘Temos condições’

Após a vitória do Brasil por 1 a 0, com gol de Vini Jr., o zagueiro Léo Ortiz, que ficou apenas no banco de reservas, destacou que a presença de Casemiro deixou o sistema defensivo mais sólido, que não levou gols. Alex e Marquinhos fizeram uma boa dupla de zaga nos dois jogos, apoiados também pelos laterais Vanderson e Alex Sandro.

46.316 pessoas prestigiaram o duelo entre o Brasil e o Paraguai, na Neo Química Arena. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Raphinha, que esteve em alta durante toda a temporada pelo Barcelona, estava suspenso na primeira partida e ganhou a oportunidade de jogar os 90 minutos diante do Paraguai.

Por outro lado, Richarlison não teve uma boa atuação e reconheceu o desempenho abaixo do esperado nas duas partidas. Ele não marca pela Seleção desde a Copa do Mundo do Catar.

— Estou muito feliz pela minha volta. Da minha parte, não fui bem, vou procurar melhorar. Sei o peso de vestir essa camisa. Tem que dar a vida dentro de campo. Não fui bem, vou procurar melhorar. Chegar no clube e trabalhar duro para fazer o meu melhor novamente — disse o camisa 9.

Durante entrevista coletiva na última terça-feira (10), após a vitória do Brasil, Carlo Ancelotti afirmou que tem 70 jogadores no radar e que deve ir ao Mundial de Clubes da Fifa para seguir o trabalho de observação, enquanto procura uma residência para morar no país. Ainda afirmou que Neymar, de fora da primeira lista pelo baixo desempenho no primeiro semestre do ano, poderia atuar como um 10, na função de Matheus Cunha.

O que vem pela frente:

A Seleção Brasileira terá mais uma oportunidade de encontrar a torcida brasileira nesta temporada. A próxima Data Fifa será em setembro. O Brasil terá pela frente o Chile, em casa, e a Bolívia, longe de seus domínios.

Diante dos chilenos, a ideia é mandar a partida no Estádio do Maracanã. Ancelotti deseja jogar no Rio de Janeiro para encerrar a competição como mandante em um palco emblemático do futebol mundial. O italiano já esteve no estádio para acompanhar algumas partidas.