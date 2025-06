Jornalista se rende a titular criticado na Seleção Brasileira: ‘Precisa ser essa referência’

O Brasil venceu o Paraguai na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena. Vinícius Júnior fez o gol da partida, no fim do primeiro tempo. O resultado garantiu a vaga da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Um dos destaques individuais do jogo, Bruno Guimarães, chamou atenção de Fernando Campos.

continua após a publicidade

➡️ Brasil vence o Paraguai no dia do aniversário de Ancelotti e garante vaga na Copa do Mundo

- Partidaça e melhor atuação do Bruno Guimarães com a camisa da Seleção Brasileira. Ele pode e precisa ser essa referência do meio-campo do Brasil. Qualidade, imposição e protagonismo no jogo. Esse é o jogador que se destaca na Premier League e é ídolo do Newcastle. Brilhou - disse o jornalista que fez uma lista de destaques da partida:

Belo e merecido retorno do Casemiro. Bem demais na Data Fifa

Vanderson foi bem hoje. Ganhou pontos

Alexsandro Ribeiro foi a melhor notícia dos dois jogos. Seguro e formando dupla forte com o Marquinhos

Matheus Cunha dá uma dinâmica interessante demais para o ataque. Mobilidade que gera espaço e conecta os companheiros

Vi melhora com o Ancelotti. Time está mais organizado, seguro defensivamente e com mais competitividade

Raphinha e Vini Jr são cruciais para esse time deslanchar e Don Carlo vai explorar muito isso

Bruno Guimarães é ídolo do Newcastle, na Ingletarra, mas, pela Seleção Brasileira, o jogador ainda não tinha encontrado o seu melhor futebol. O volante é constante alvo de críticas, mas conseguiu boa atuação contra o Paraguai na opinião de Fernando Campos.

continua após a publicidade

Vini Jr e Bruno Guimarães celebram gol da Seleção Brasileira (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Vitória da Seleção

Com a vitória, o Brasil foi a 25 pontos e assumiu a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Já o Paraguai, fica com 24 pontos e cai para quinta posição.

➡️‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

Próximos jogos

Na próxima Data Fifa, em setembro, o Brasil recebe o Chile e viaja até a Bolívia, encerrando a sua participação nas Eliminatórias, sem Vini Jr, suspenso pelo acúmulo de cartões. Já o Paraguai tem o Equador em casa e fecha a competição fora de casa, diante do Peru.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 PARAGUAI

16ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10/06/2025 - 21h45

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Vinicius Junior, aos 44' do 1º T (BRA)

🟨 Cartões amarelos: Júnior Alonso (PAR), Vini Jr (BRA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

🏁VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Gabriel Martinelli; Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Villasanti (Bobadilla) e Cubas; Diego Gómez (Romero), Enciso e Almirón; Sanabria.