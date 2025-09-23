Joia do Flamengo vive expectativa pela Copa do Mundo Sub-20 com a Seleção

TERESÓPOLIS — Uma das joias da base do Flamengo, o zagueiro Iago vive grande fase e quer levar essa motivação para a Copa do Mundo Sub-20 com a Seleção Brasileira. O jogador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (22), na Granja Comary, celebrou o 2025 de destaque.

Iago é figurinha carimbada nas convocações do técnico Ramon Menezes e um dos líderes do elenco jovem. Ele foi capitão do Flamengo na final do Intercontinental, contra o Barcelona, no Maracanã, e carrega o peso de ter empatado o jogo no último lance e convertido, na decisão por pênaltis, com a tradicional "cavadinha".

— Fico muito feliz. Acho que um dos momentos mais importantes da minha vida tem sido esse ano, desde o começo de janeiro. Conquistei o SuL-Americano, Libertadores e Mundial pelo Flamengo, e agora terei a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Cabeça muito boa, humildade a gente sempre tem que ter, e agora na Seleção é trabalhar bastante para chegar bem no Chile e desempenhar da melhor maneira.

O título sobre a equipe espanhola, na visão do zagueiro, tem a base do que o Brasil precisará na Copa do Mundo do Chile. A palavra "resiliência" é um mantra no elenco.

Iago em entrevista coletiva antes do treino da Seleção Sub-20

— Foi um jogo que a gente saiu ganhando, tomamos a virada praticamente no último minuto de jogo, então precisamos de bastante resiliência e acreditar até o último minuto, que é o que o Ramon sempre fala: acreditar, sonhar… Então a gente acreditou, teve a oportunidade de empatar o jogo e ganhar nos pênaltis. Acho que precisamos de bastante resiliência para acreditarmos em todos os momentos do jogo.

Seleção no Mundial

A Seleção Brasileira caiu no Grupo C da Copa do Mundo Sub-20, o chamado "grupo da morte" ao lado de México, Marrocos e Espanha. A Amarelinha fará sua estreia contra o México, no domingo (28), às 21h (de Brasília). Em seguida, a equipe de Ramon Menezes irá enfrentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h.

Os dois primeiros de cada grupo conquistarão a classificação, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

