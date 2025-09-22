O técnico Carlo Ancelotti fará na quarta-feira (1º de outubro), a partir das 15h, a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, marcados para o próximo mês. Os jogos, que serão disputados na Ásia, serão os primeiros dos seis planejados antes da definição dos convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil irá encarar os sul-coreanos no dia 10, a partir das 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias mais tarde a Seleção entrará em campo às 7h30 (de Brasília) para enfrentar os japoneses, em Tóquio.

Para definir a lista de convocados para os amistosos com Japão e Coreia do Sul, a comissão técnica da Seleção acompanhará in loco 22 partidas, no Brasil e no exterior, além de Mônaco x Manchester City, que acontecerá no mesmo dia do anúncio.

A tendência é que Carlo Ancelotti tenha novidades no grupo de jogadores. O técnico já deixou claro que quer aproveitar os períodos de treinamento e jogos amistosos para conhecer melhor os atletas que têm à disposição. Segundo o próprio Ancelotti, cerca de 70 são considerados em condições de disputar a Copa do Mundo do próximo ano.

Seleção terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo

Esta será a penúltima convocação da Seleção Brasileira este ano. Em novembro, o Brasil fará mais dois amistosos, diante de equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.

O planejamento da comissão técnica do Brasil prevê ainda amistosos em março de 2026. A intenção é que sejam equipes do primeiro escalão da Europa — há conversas avançadas para um jogo com a França.

Carlo Ancelotti fará a convocação para a Copa do Mundo de 2026 em maio. A tendência é que haja um último amistoso antes de o Brasil estrear na competição, em junho.