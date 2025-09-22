Seleção Sub-20 faz últimos ajustes na Granja Comary para a Copa do Mundo

TERESÓPOLIS — A Seleção Brasileira Sub-20 fez seu primeiro treinamento na reta final de preparação de olho na Copa do Mundo da categoria, entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro, no Chile. A atividade desta segunda-feira (22), na Granja Comary, foi aberta para a imprensa.

Ramon Menezes faz os últimos ajustes antes da viagem para Santiago, onde o Brasil irá enfrentar México, Marrocos e Espanha pelo Grupo C. A chave é a considerada mais equilibrada da competição, chamada de "grupo a morte".

A atividade começou por volta das 18h no primeiro campo da Granja Comary. A imprensa, como de praxe, só teve acesso por 15 minutos e precisou deixar as dependências do CT. Neste período, devido às fortes chuvas, tiveram duas quedas de luz.

Goleiros da Seleção Sub-20 em treino da Seleção (Foto: Leonardo Bessa: Lance!)

Ramon lamenta ausências na Seleção

Antes da primeira atividade, o técnico Ramon Menezes concedeu entrevista coletiva e lamentou as ausências dos atletas não liberados pelos clubes.

— Desde a minha chegada aqui em 2022, eu já sabia de toda a dificuldade enfrentada. A gente sempre enfrenta essa dificuldade, porque é uma competição que não é Data Fifa, e assim como todas essas competições, a base a gente sofre por peso em relação a eles. Eu gostaria de dizer muito, assim, desse grupo que foi convocado. Uma confiança muito grande nesses atletas que foram convocados e é passar toda a segurança, toda a confiança para esses atletas.

O treinador da equipe também avaliou os adversários que vai ter pela frente na primeira fase da competição.

— México a gente já teve oportunidade de enfrentar duas vezes em 2024, com jogos em São Januário. Muito bem treinado, uma escola de defesa muito boa. Marrocos é um projeto que teve a seleção principal como destaque na base, tem crescido muito e tiveram oportunidade de maior preparação no país. Já a Espanha é um jogo de controle, com posse de bola, como foi aqui na final do Intercontinental entre Flamengo e Barcelona.