Jornalista aponta posições com ‘dono’ na Seleção Brasileira: ‘Vão para Copa’

Após a coletiva concedida por Carlo Ancelotti na Granja Comary, as especulações a respeito dos nomes escolhidos para disputarem a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira começam a surgir. Para a jornalista Monique Danello, da TNT Sports, algumas posições já têm jogadores com suas vagas bem encaminhadas. Confira a opinião;

-Conforme o ciclo vai se estreitando e vamos nos aproximando da Copa, conseguimos ver nomes absolutamente consolidados. Então é possível fazer o exercício. É óbvio que o Alisson, caso nada acontecer, é um nome para a Copa, adicionando as outras escolhas. Na defesa temos uma noção muito clara de que o Marquinhos é um nome muito importante. O Gabriel Magalhães, estando bem, é um outra peça fundamental na defesa - comentou sobre a Seleção Brasileira.

-O Militão ainda não veio, mas o Ancelotti já deixou claro que é um homem de confiança. Se tudo seguir o cronograma, teria uma vaga aberta para ser o zagueiro pela esquerda. As laterais ainda estão completamente abertas, ninguém se tornou dono da posição - argumentou.

-Têm outros nomes que ainda não sabemos como ele vai montar, mas que são nomes certos: Raphinha, Vinicius Júnior… Jogadores que são muito importantes para a Seleção Brasileira e que tudo correndo como o previsto, estarão na próxima Copa - completou.

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Coletiva de Ancelotti deixa pistas sobre Seleção Brasileira

A entrevista coletiva de Carlo Ancelotti aconteceu às vésperas do duelo da Seleção Brasileira com o Chile, nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Logo em seguida, a Seleção Brasileira subirá ao gramado com para o último treinamento antes de descer a serra. Nele serão feitos os últimos ajustes táticos e, como de praxe, a definição da equipe titular para a partida contra os chilenos.

Na última terça, durante a atividade no fim da tarde, Ancelotti deu um esboço da Seleção Brasileira que pode ir a campo no Maracanã. Nele estavam: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.