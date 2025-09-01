Passado o vexatório 5 a 1 sofrido pelo Bahia contra o Mirassol no último domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, no interior de São Paulo, o meia Jean Lucas, titular do confronto, já vira a chave para um dos momentos mais importantes da sua carreira. Nesta segunda-feira, ele se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, e já está à disposição de Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira.

Jean Lucas foi convocado pela primeira vez para a Seleção principal e se tornou o primeiro jogador do Bahia a vestir a Amarelinha desde 1991, quando o meia Luís Henrique representou o clube na Copa América e também em amistosos.

Além de Jean, vários outros atletas também já estão no Rio de Janeiro, a exemplo de Estêvão, Marquinhos, Bento, Kaio Jorge, Samuel Lino, Fabrício Bruno, Paquetá, Luís Henrique e Bruno Guimarães.

A seleção brasileira enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Jean Lucas fora da Copa do Nordeste

Neste período, o Bahia terá o desfalque de Jean Lucas nas finais da Copa do Nordeste contra o Confiança, marcadas para esta quarta-feira e também para o sábado. Outro que desfalca o Tricolor é o lateral Santiago Arias, convocado para a seleção colombiana. Há a expectativa de um retorno dos atletas para a partida de volta das quartas da Copa do Brasil, no dia 10 de setembro, contra o Fluminense, no Maracanã.

