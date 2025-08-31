Meia do Bahia comenta goleada sofrida para o Mirassol: ‘Ninguém quer passar por isso’

Depois de uma sequência de nove jogos sem perder no Brasileirão, o Bahia levou um baque na noite deste domingo ao ser goleado por 5 a 1 pelo Mirassol, no Maião, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito mais que o vexame, o Tricolor vê o time paulista ameaçar sua vaga no G-4 da competição.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Os gols marcados por João Victor, Chico da Costa, Lucas Ramon, Alesson e Cristian fizeram o Leão chegar aos 35 pontos na sexta colocação e encostar no time baiano, que tem 36.

O autor do gol de honra do Bahia foi Rodrigo Nestor, que só conseguiu balançar as redes aos 42 minutos da etapa final.

— Muito ruim. Sentimento ruim, vínhamos em uma sequência boa, mas tomamos um gol cedo que complicou as coisas. Não podemos colocar a culpa no cansaço, a gente teria que fazer um jogo muito melhor. Ninguém queria passar por isso, mas temos que levantar a cabeça porque temos uma final pela frente — lamentou o meia em entrevista ao Premiere após a partida.

continua após a publicidade

A última derrota do Bahia no Brasileirão foi no dia 25 de maio, quando foi superado pelo Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela décima rodada.

Bahia é goleado pelo Mirassol no Maião (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Próximos passos do Bahia

Enquanto a maioria dos times vai ter tempo livre para trabalhar nesta Data Fifa, o Bahia tem uma final de Copa do Nordeste para disputar, contra o Confiança; na próxima quarta o compromisso é em Aracaju, enquanto no sábado a decisão vai ser em Salvador. O time deve ter muitos desfalques, já que o departamento médico está cheio e Jean Lucas e Santiago Arias foram convocados para disputar as Eliminatórias por Brasil e Colômbia, respectivamente.