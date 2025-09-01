A goleada por 5 a 1 sofrida para o Mirassol custou muito mais do que pontos importantes para o Bahia na briga por vaga no G-4. O resultado construído pela equipe paulista na 22ª rodada do Brasileirão também derrubou uma série invicta de nove jogos do Tricolor e abriu caminho para o Palmeiras assumir a liderança neste ranking de melhor sequência.

Antes de pegar o Mirassol, a última derrota da equipe de Rogério Ceni no torneio tinha sido no dia 25 de maio, quando o Bahia foi até Porto Alegre e perdeu por 1 a 0 para o Grêmio depois de uma marcação de pênalti duvidoso, pela 10ª rodada. Desde então eram seis vitórias e três empates que credenciaram a equipe na briga pelo topo da tabela. Não à toa o Tricolor baiano iniciou a 22ª rodada na quarta posição, com 36 pontos.

O Palmeiras, que estava à caça dessa melhor sequência que pertencia ao Bahia, perdeu na 11ª rodada para o Cruzeiro e, a partir desse confronto, sustentou seis vitórias e três empates nas partidas posteriores e "roubou" o status de melhor momento que era do Tricolor depois de empatar o Derby contra o Corinthians no último domingo, pela 22ª rodada da Série A, na Neo Química Arena.

Logo atrás do vice-líder Palmeiras está o líder Flamengo, que não perde há oito jogos no Campeonato Brasileiro e empatou com o Grêmio neste domingo. A última derrota do Rubro-Negro foi na 14ª rodada, quando acabou superado pelo Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Melhores sequências invictas do Brasileirão:

Palmeiras - nove jogos; Flamengo - oito jogos; Grêmio, Mirassol e Cruzeiro - três partidas cada.

+ Ceni admite erro em Mirassol x Bahia: ‘Primeira vez que tenho uma derrota dessa’

Mais um tropeço do Bahia fora de casa

Bahia perde posto de melhor sequência invicta na Série A para o Palmeiras (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Vale destacar, inclusive, que todas as quatro derrotas do Bahia neste Brasileirão foram longe de Salvador, um padrão mantido neste confronto contra o Mirassol, que estragou a boa fase adversária e ainda aplicou a maior goleada de ambas as equipes na Série A. Para o Leão o recorte é positivo, já que o melhor resultado conquistado pelo time de Rafael Guanaes na Série A até então era a vitória por 4 a 1 contra o Grêmio, também no Maião.

Já o Bahia sofreu sua pior derrota nesta temporada. O placar mais amargo até este domingo foi a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Derrotas do Bahia no Brasileirão:

Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada; Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada; Grêmio 1 x 0 Bahia - 10ª rodada; Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada.

Mas o time comandado por Rogério Ceni não tem muito tempo para lamentar, já que às 21h30 desta quarta-feira começa a decidir o título da Copa do Nordeste, contra o Confiança, em Aracaju.