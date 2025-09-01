Bahia tropeça e vê Palmeiras assumir a melhor sequência do Brasileirão
Tricolor é goleado pelo Mirassol e tem vaga no G-4 ameaçada
A goleada por 5 a 1 sofrida para o Mirassol custou muito mais do que pontos importantes para o Bahia na briga por vaga no G-4. O resultado construído pela equipe paulista na 22ª rodada do Brasileirão também derrubou uma série invicta de nove jogos do Tricolor e abriu caminho para o Palmeiras assumir a liderança neste ranking de melhor sequência.
Antes de pegar o Mirassol, a última derrota da equipe de Rogério Ceni no torneio tinha sido no dia 25 de maio, quando o Bahia foi até Porto Alegre e perdeu por 1 a 0 para o Grêmio depois de uma marcação de pênalti duvidoso, pela 10ª rodada. Desde então eram seis vitórias e três empates que credenciaram a equipe na briga pelo topo da tabela. Não à toa o Tricolor baiano iniciou a 22ª rodada na quarta posição, com 36 pontos.
O Palmeiras, que estava à caça dessa melhor sequência que pertencia ao Bahia, perdeu na 11ª rodada para o Cruzeiro e, a partir desse confronto, sustentou seis vitórias e três empates nas partidas posteriores e "roubou" o status de melhor momento que era do Tricolor depois de empatar o Derby contra o Corinthians no último domingo, pela 22ª rodada da Série A, na Neo Química Arena.
Logo atrás do vice-líder Palmeiras está o líder Flamengo, que não perde há oito jogos no Campeonato Brasileiro e empatou com o Grêmio neste domingo. A última derrota do Rubro-Negro foi na 14ª rodada, quando acabou superado pelo Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro.
Melhores sequências invictas do Brasileirão:
- Palmeiras - nove jogos;
- Flamengo - oito jogos;
- Grêmio, Mirassol e Cruzeiro - três partidas cada.
Mais um tropeço do Bahia fora de casa
Vale destacar, inclusive, que todas as quatro derrotas do Bahia neste Brasileirão foram longe de Salvador, um padrão mantido neste confronto contra o Mirassol, que estragou a boa fase adversária e ainda aplicou a maior goleada de ambas as equipes na Série A. Para o Leão o recorte é positivo, já que o melhor resultado conquistado pelo time de Rafael Guanaes na Série A até então era a vitória por 4 a 1 contra o Grêmio, também no Maião.
Já o Bahia sofreu sua pior derrota nesta temporada. O placar mais amargo até este domingo foi a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Derrotas do Bahia no Brasileirão:
- Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada;
- Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada;
- Grêmio 1 x 0 Bahia - 10ª rodada;
- Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada.
Mas o time comandado por Rogério Ceni não tem muito tempo para lamentar, já que às 21h30 desta quarta-feira começa a decidir o título da Copa do Nordeste, contra o Confiança, em Aracaju.
Tudo sobre
