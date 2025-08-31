O Bahia foi atropelado pelo Mirassol e acabou superado por 5 a 1 em sua pior derrota neste Campeonato Brasileiro. Além do impacto causado pelo resultado, o Tricolor vê o time paulista se aproximar na tabela em uma briga acirrada por vaga no G-4.

Em entrevista coletiva depois do confronto, o técnico Rogério Ceni revelou que essa foi a pior derrota da sua carreira como treinador.

— Sempre difícil, primeira vez na carreira de treinador que tenho uma derrota desse tamanho. Foi nossa escolha repetir o time, assumo a responsabilidade — admitiu.

O resultado mantém o Mirassol na sexta posição, mas agora com 35 pontos, enquanto o Bahia de Rogério Ceni segue em quarto, com 36.

Rogério Ceni em entrevista no Maião, antes de Mirassol x Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Time cansado e lições para o Bahia

De acordo com Ceni, um dos principais fatores que levaram o time à derrota foi o cansaço, que sofre com muitos jogos em sequência. Vale destacar que o Bahia está vivo em três competições: Brasileirão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

— Achei que se fizéssemos todas as trocas a gente poderia sofrer bastante. Achei que com essa escalação a gente teria a bola e conseguiria controlar. Sabia que todos estão cansados e precisam de descanso, mas não existe essa janela de oportunidade para a gente. É uma derrota dolorida, não é fácil. Infelizmente tomamos um gol no primeiro lance de bola parada, ajudou bastante a desequilibrar também

— Se tem erro, foi meu de escolher repetir a equipe. Imaginei que muitas trocas fariam a gente perder por falta de entrosamento. No fim, perdemos pelo condicionamento físico muito abaixo. Escolha minha — completou.

O Tricolor, inclusive, precisa tirar lições rápidas deste confronto porque, enquanto a maioria dos times terá tempo para treinar e recuperar a parte física nesta Data Fifa, a equipe baiana vai ter a final da Copa do Nordeste contra o Confiança para disputar, na próxima quarta e no próximo sábado.

— Eu vi um time com muito mais energia que o nosso, infelizmente não nos encontramos, sofremos contra-ataques, é um momento delicado. Temos que absorver da melhorar maneira possível porque temos uma disputa de título essa semana.