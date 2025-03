Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (20) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e a partida marcará um reencontro especial: Dorival Júnior e James Rodríguez estarão frente a frente novamente. O técnico da Seleção Brasileira e a estrela colombiana trabalharam juntos no São Paulo, mas a passagem do meia pelo clube foi cercada por polêmicas. Essa será a segunda vez que se enfrentam desde quando tudo aconteceu.

Ao todo, os dois trabalharam juntos por menos de seis meses. Porém, a falta de espaço de James no Tricolor e a saída conturbada marcaram esse período.

James Rodríguez foi contratado pelo São Paulo em 2023, pouco antes do jogo de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Sua chegada gerou grande expectativa, com torcedores recebendo o reforço no aeroporto. Lucas Moura, que também foi anunciado na mesma época, rapidamente se tornou titular e peça-chave da equipe. Mas James teve um destino diferente.

O jogador nunca conseguiu se consolidar no São Paulo. Após um ano vestindo a camisa do time, o colombiano deixou a equipe com 22 jogos, dois gols e quatro assistências. Destas participações em gols, quatro foram com Dorival.

Embora que James tenha deixado o São Paulo já no comando de Carpini, sua saída vinha sendo especulada desde o comando do atual treinador da Seleção Brasileira.

James Rodríguez pela seleção colombiana (Foto:Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dorival Júnior se manifestou no passado sobre relação com James Rodríguez

O jogo desta quinta-feira (20) não é o primeiro reencontro de James Rodríguez com o Dorival. Na verdade, aconteceu também na Copa América de 2024, em um empate por 1 a 1 entre as seleções. Na época, o treinador explicou o que aconteceu entre os dois na passagem polêmica do atleta no time brasileiro.

- O James chegou num momento em que a equipe do São Paulo, por incrível que pareça, começava a encontrar um caminho (em 2023). Nós estávamos nas semifinais de uma competição importantíssima e a equipe cresceu bem no momento da sua chegada. Pontua-se que determinados jogadores não desempenham em suas seleções. Com o James, é ao contrário: parece que ele se sente muito bem e totalmente integrado a um grupo que o respeita muito e o abraça. Isso faz com que ele se torne ainda mais importante para uma seleção - disse Dorival na época.

O novo encontro desta quinta-feira (20) será às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.