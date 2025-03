Dorival defende trabalho na Seleção, mas reconhece pressão no cargo

Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva por 33 minutos nessa quarta-feira (19), véspera do jogo da Seleção Brasileira com a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador foi eloquente quase do início ao fim, mas teve uma pergunta que o deixou razoavelmente titubeante: se ele sente que corre perigo no cargo, sobretudo em meio à mais dura rodada do qualificatório sul-americano.

O treinador respondeu fazendo um balanço da Seleção ao longo do último ano e uma defesa do seu trabalho, mas reconheceu que a pressão existe. Chegou a dar uma leve gaguejada. Foi reação semelhante a que teve ao responder a mesma pergunta há quatro meses, logo após o empate frustrante por 1 a 1 com o Uruguai, em Salvador.

— Desde o momento que nós assumimos esse posto… É natural que o desafio, ele seja um desafio grande. Eu avalio o último ano que nós tivemos, foram 14 jogos. Dentro desses 14 jogos, não tivemos momentos em que fomos inferiores aos nossos adversários — considerou Dorival, sobre a Seleção Brasileira.

— Acho que nós estamos vivenciando um momento de algumas mudanças, internamente falando, dentro da nossa Seleção. Contando com um grupo que está se fortalecendo a cada momento. Para mim, as últimas três Datas Fifa foram muito importantes, porque foram bem próximas. Todos os meses nós tivemos contato com esses jogadores e nós percebemos que houve uma evolução de rodada a rodada — acrescentou Dorival Jr.

Dorival volta a falar em 'evolução' na Seleção

O treinador da Seleção Brasileira também repetiu a palavra que tem sido quase um mantra a cada entrevista coletiva: “evolução”. Dorival Júnior tem convicção de que o Brasil está melhor do que quando assumiu, ainda que a posição na tabela de classificação não tenha mudado muito.

— Eu vejo que está existindo uma evolução, ainda que muitos não queiram observar — ponderou o técnico. — Hoje, depois de quatro meses, nós estamos revendo todos esses jogadores e tentando reativar tudo aquilo que vinha sendo feito e desenvolvido. Eu espero que continuemos nessa melhora e nessa crescente.