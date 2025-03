Brasil x Colômbia: Vini Jr. e Rodrygo valem mais que toda a seleção rival?

Nesta quinta-feira (20), Brasil e Colômbia se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além da expectativa pelo confronto dentro de campo, uma curiosidade chama a atenção: os valores de mercado das seleções e de seus principais jogadores.



📊 Comparativo de valores de mercado

De acordo com o portal Transfermarkt, os valores de mercado das equipes são os seguintes:

🇧🇷 Seleção Brasileira: €1,06 bilhão (R$ 6,5 bilhões) 🇨🇴 Seleção Colombiana: €300,8 milhões (R$ 1,8 bilhão)

Ao analisar individualmente, alguns destaques chamam atenção:

Vinícius Júnior : €200 milhões ( R$ 1,2 bilhão )

: €200 milhões ( ) Rodrygo : €100 milhões ( R$ 615 milhões )

: €100 milhões ( ) Luis Díaz : €80 milhões ( R$ 492 milhões )

: €80 milhões ( ) Raphinha : €80 milhões ( R$ 492 milhões )

: €80 milhões ( ) Bruno Guimarães: €80 milhões (R$ 492 milhões)

📈 Análise dos números

Vini Júnior sozinho representa cerca de 66% do valor total da seleção colombiana. Vini Jr. e Rodrygo, juntos, somam €300 milhões e praticamente igualam todo o elenco da Colômbia.

Ou seja, dois jogadores da Seleção Brasileira têm valor de mercado similar ao de toda a equipe adversária.

🔎 O que influencia no valor de mercado?

Diversos fatores contribuem para a valorização ou desvalorização de um atleta. Entre os principais, estão:

📅 Idade: Jogadores mais jovens tendem a ser mais valorizados pelo potencial de desenvolvimento e retorno financeiro em futuras transferências. ⚽ Desempenho em grandes clubes: Atletas que atuam em clubes de elite da Europa, como Real Madrid e Liverpool, têm maior visibilidade e, consequentemente, são mais valiosos. 🌍 Mercado onde atuam: O futebol europeu, especialmente as ligas de Inglaterra, Espanha e Alemanha, concentra os jogadores mais valorizados do mundo, enquanto ligas da América do Sul costumam ter valores de mercado menores.

🏆 O dinheiro faz diferença em campo?

Embora o Brasil leve grande vantagem no valor de mercado, a Colômbia já mostrou que pode ser um adversário perigoso. Com nomes experientes e um time bem estruturado, os colombianos costumam dar trabalho para a Seleção Brasileira.

Nas Eliminatórias, o valor de mercado não entra em campo. Cabe ao Brasil provar sua superioridade dentro das quatro linhas para somar mais três pontos e seguir firme rumo à Copa do Mundo.

