A Seleção Brasileira deverá ter João Pedro na escalação para o duelo com a Colômbia nesta quinta-feira (20), em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante treinou entre os titulares na última atividade antes do jogo.

continua após a publicidade

➡️Dorival tem dúvidas ‘no meio e no ataque’ da Seleção para encarar a Colômbia

Nesta quarta-feira, Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva em que manteve o mistério sobre a escalação do Brasil para enfrentar os colombianos. Disse apenas que a dúvida era “no meio-campo e no ataque”. Depois, fechou o treino no momento em que dividiu os times titular e reserva.

Nesse momento, João Pedro recebeu o colete de titular. Ele vai dividiu o ataque com Vini Jr. e Raphinha. Rodrygo será o terceiro homem de meio-campo — ou o quarto atacante.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação da Seleção para enfrentar a Colômbia terá Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Vini Jr. e João Pedro.

Escalação com João Pedro devolve atacante de referência à Seleção

A se confirmar a escalação com João Pedro, o Brasil volta a ter um atacante mais de referência na área, apesar de o jogador do Brighton também atuar mais pelos lados.

continua após a publicidade

— O João flutua muito, mas é um homem que tem chegado muito à área, ora como referência, ora como segundo homem — considerou o próprio Dorival Júnior. — Estou procurando manter todos os jogadores com o mesmo posicionamento de suas equipes de origem.

Havia também uma dúvida na escalação para a lateral direita, mas ela foi dirimida com a presença mais frequente de Vanderson entre os titulares. Dessa forma, Wesley, convocado pela primeira vez, vai aguardar uma chance no banco de reservas.