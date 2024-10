Quem é o ponta revelado pelo Vasco que está na mesma lista que Yamal e Estêvão?

Brasileiro em destaque no exterior, Juan aparece em lista internacional (Foto: Reprodução/Instagram @bezerrajuan)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Em lista feita feita pelo CIES (Observatório do Futebol), 10 jogadores foram eleitos os melhores pontas com menos de 23 anos do futebol mundial. No balanço, nome como Lamine Yamal, Xavi Simons, Estêvão e mais um pouco conhecido revelado pelo Vasco: Juan Alvina.

Juan Bezerra, ou "Juan Batata", tem 21 anos e foi revelado pelo Vasco, sendo jogador dos clubes desde os quatro clubes. O atacante foi o artilheiro da equipe no Campeonato Carioca sub-20 de 2023, com 10 gols. A promessa também participou das conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil Sub-20 em 2020.

Pelo profissional do Vasco, ele fez dois jogos no time vascaíno, ambos em janeiro de 2023, pelo Campeonato Carioca. No meio da temporada passada, Juan se transferiu para a Ucrânia sem custos.

Cria da Colinha, Juan era um dos destaques da abse vascaína (Foto: Arquivo)

Na temporada de 2024/25, Juan tem se destacado pelo Oleksandriya. Foram três gols e três assistências em 13 partidas na sua primeira temporada na Ucrânia. Agora, já são dois gols e duas assistências em oito jogos neste período.

A lista completa ainda tem o brasileiro Luiz Henrique, jogador do Olympique de Marselha. Além de Estêvão, Jeremía Recoba (Nacional) e Lucas Cepeda (Colo-Colo) são presentes do futebol sul-americano na análise.