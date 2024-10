Seleção Brasileira desembarca no Chile para as Eliminatórias da Copa

Endrick, jogador do Real Madrid, desembarcando com a Seleção Brasileira em Santiago para enfrentar o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 23:28 • Santiago (CHI)

A delegação da Seleção Brasileira desembarcou, na noite desta quarta-feira (9), em Santiago, para o duelo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogadores e a comissão chegaram ao hotel na capital chilena às 20h30 (de Brasília), e foram recebidos por torcedores no aeroporto.

Na quinta colocação e com desfalques, o Brasil, de Dorival Júnior, precisa vencer para afastar a má fase. O técnico foi obrigado a promover mudanças no time titular, por conta de cortes, mas também fez mudanças voluntárias, como a opção por Igor Jesus no comando do ataque.

Além do jogo contra o Chile, a Seleção Brasileira tem mais um compromisso durante a Data Fifa: a equipe enfrenta o Peru, na terça-feira (15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com dez pontos conquistados em oito rodadas, a Amarelinha ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Bruno Guimarães e Gerson desembarcando com a Seleção Brasileira em Santiago, para enfrentar o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

Chile x Brasil

9ª rodada - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional, em Santiago

📺 Onde assistir: Globo e Sportv