Rodrygo compara CT do Palmeiras ao do Real Madrid: ‘Não sei se existe melhor no Brasil’

Nome mais valorizado do elenco, Rodrygo treina com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 14:01 • São Paulo (SP)

Os jogadores da Seleção Brasileira aprovaram a estrutura da Academia de Futebol do Palmeiras, que foi usada pelo time de Dorival Jr para os treinos preparatórios para o duelo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Rodrygo, atacante do Real Madrid, não poupou palavras ao elogiar a estrutura do Verdão e comparou com a Europa.

- Eu sempre gosto muito de estar no Brasil. E aqui o Palmeiras foi muito legal. O pessoal tratou muito bem a gente aqui, a estrutura é muito boa. Isso prova porque o Palmeiras tem tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para todos os outros clubes, para quem tiver condição de tentar montar algo igual. - disse Rodrygo, à TV Palmeiras.

- O Palmeiras está de parabéns e agradecê-los pela recepção. A gente foi muito bem tratado aqui. O Palmeiras está em um caminho muito bom. Do Brasil, eu não sei se tem estrutura melhor. Tudo o que tem lá (Europa), também tem aqui. Está no caminho certo - afirmou o atacante.

O Brasil costumava realizar as suas atividades no CT do Corinthians, mas dessa vez resolveu mudar os planos e escolheu a casa do Verdão depois de um desentendimento com o clube alvinegro por causa de datas da Copa do Brasil.

A Seleção entra em campo nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), contra o Chile, em Santiago, e a é crucial pela necessidade urgente de resultados nas Eliminatórias. Atualmente, a equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente o 5º lugar, com 10 pontos, oito a menos que a líder Argentina.

