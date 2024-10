Jogadores com mais jogos pela Seleção da Inglaterra

Peter Shilton é o jogador com mais jogos pela Inglaterra (Foto: Reprodução)







Publicada em 10/10/2024

Mesmo considerada uma das grandes seleções do mundo, a Inglaterra atingiu poucas glórias ao longo do tempo, vencendo apenas uma Copa do Mundo e chegando em duas finais de Eurocopa em 2021 e em 2024. No entanto, os atletas que jogaram pela seleção sempre foram muito badalados. O Lance! te mostra a lista com os jogadores com mais jogos pela Inglaterra.

O goleiro Peter Shilton é o jogador com mais jogos pela Inglaterra; confira a lista completa (Foto: Reprodução)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais jogos pela Inglaterra

10º lugar: Harry Kane - 100 jogos

O décimo jogador com mais jogos pela Inglaterra é o único que ainda está em atividade pela Seleção Inglesa. Harry Kane atuou em 100 jogos até o momento, mas não conseguiu conquistar nenhum troféu por seu país ainda, mas chegou em duas finais de Eurocopas em 2021 e em 2024.

9º lugar: Billy Wright - 105 jogos

O nono jogador com mais jogos pela Inglaterra é o zagueiro Billy Wright. O atleta jogou pela seleção durante o final da década de 1940 até o final da década seguinte. Ele atuou por seu país durante três Copas do Mundo.

8º lugar: Frank Lampard - 106 jogos

Em oitavo lugar, se encontra o meia Frank Lampard, um dos maiores ídolos do Chelsea. O atleta disputou três Copas do Mundo pela Inglaterra, além de atuar em uma Eurocopa, em 2004. Ele jogou pelos Three Lions entre 1999 a 2014.

7º lugar: Sir Bobby Charlton - 106 jogos

O sétimo jogador com mais jogos pela Inglaterra é o icônico Sir Bobby Charlton. Grande ídolo do Manchester United, ele é um dos poucos da lista que conquistaram a Copa do Mundo em 1966, quando a Seleção Inglesa bateu a Alemanha na grande decisão. Ele participou de quatro mundiais, além de uma Eurocopa. O jogador também foi eleito melhor do mundo em 1966.

6º lugar: Ashley Cole - 107 jogos

O sexto da lista é o lateral-esquerdo Ashley Cole, com 107 jogos disputados pela Inglaterra, ele fez história por Arsenal e Chelsea, sendo parte do elenco dos "Invencíveis" de 2004. Pela seleção, ele participou de três Copas do Mundo e de duas Eurocopas.

5º lugar: Bobby Moore - 108 jogos

Mais um da lista a ganhar a Copa do Mundo de 1966, o lendário zagueiro inglês Bobby Moore é o quinto jogador com mais jogos pela Inglaterra. Ele chegou a disputar três mundiais com sua seleção, além de também ter jogado um Campeonato Europeu.

Gerrard também figura na lista como um dos jogadores com mais jogos pela Seleção Inglesa (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

4º lugar: Steven Gerrard - 114 jogos

O quarto jogador com mais jogos pela Inglaterra é Steven Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool. O jogador vestiu a camisa dos Three Lions de 2000 a 2014, atuando em três Copas do Mundo e em três Eurocopas.

3º lugar: David Beckham - 115 jogos

Abrindo o pódio dos jogadores com mais jogos pela Inglaterra, David Beckham realizou 115 jogos pela equipe nacional ao longo de sua carreira. Ele foi peça fundamental da equipe inglesa durante o final da década de 1990 até o fim dos anos 2000, atuando em três mundiais e em dois Campeonatos Europeus.

2º lugar: Wayne Rooney - 120 jogos

O segundo da lista é o atacante Wayne Rooney, um dos maiores ídolos do Manchester United. Com 120 jogos pela Inglaterra, o atleta disputou três Copas do Mundo e três Eurocopas durante as décadas de 2000 até a Eurocopa de 2016.

1º lugar: Peter Shilton - 125 jogos

O jogador com mais jogos pela Inglaterra é o goleiro Peter Shilton, com 125 jogos disputados por sua equipe nacional. Além de disputar três Copas do Mundo e três Eurocopas com a Seleção Inglesa, ele também fez história pelo Nottingham Forest, ao ganhar a Champions League duas vezes com a equipe.