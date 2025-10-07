Igor Jesus comemora retorno à Seleção e celebra reencontro com ex-companheiros de Botafogo

Com boas atuações vestindo a camisa do Nottingham Forest, da Inglaterra, Igor Jesus voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira. O atacante está com a Canarinho em Seul, na Coreia do Sul, para amistoso contra a seleção local. Posteriormente, também estará à disposição de Carlo Ancelotti para o jogo contra o Japão. Visando a Copa do Mundo de 2026, o jogador celebrou o retorno ao Brasil.

- Fico feliz de poder voltar a vestir a camisa da Seleção. Todos os jogadores sonham em estar aqui, e eu estou tendo essa oportunidade novamente, estou muito feliz mesmo. Espero fazer um grande trabalho aqui para que eu possa voltar mais vezes - iniciou Igor Jesus, em entrevista ao site oficial da CBF.

Igor Jesus durante jogo da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- São jogos importantes. Isso mostra que temos que estar preparados para a maior competição do mundo. É um sonho de todos os jogadores disputar uma Copa, e cada amistoso é uma oportunidade para cada um de nós se firmar aqui, para que possamos disputar a competição. Espero fazer um ótimo trabalho para que eu possa estar na Copa de 2026 - completou.

Reencontro com ex-companheiros de Botafogo na Seleção

A convocação de Carlo Ancelotti também contou com outros três nomes ligados ao Botafogo: John, Luiz Henrique e Vitinho. Desses, apenas o lateral-direito ainda veste a camisa alvinegra. Igor Jesus comentou o reencontro com os velhos conhecidos do time carioca.

- Fico feliz de revê-los aqui. Agora o John está lá comigo, o Vitinho e o Luiz, eu pude encontrar aqui. Espero poder encontrar com eles muito mais vezes, para que possamos defender o nosso país. É um orgulho para nós viver esse momento, ainda mais com a camisa da Seleção - comentou o ex-jogador do Botafogo.

Adaptação ao futebol inglês

Atacante de referência, que também pode exercer outras funções em campo, Igor Jesus ainda está se adaptando ao estilo do futebol inglês. Para o atacante, uma das principais dificuldades é a bola aérea.

- (O futebol inglês) tem muita força, e os jogadores lá têm muita qualidade, o futebol lá é mais rápido, tem mais contatos. Lá eu jogo com um zagueiros com dois metros de altura. No Brasil eu não tinha essa dificuldade de bola aérea, mas aos poucos vou me adaptando - refletiu.

Agenda da Seleção Brasileira

Os amistosos da Seleção Brasileira acontecem na Ásia: o Brasil enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, e permanece em Seul até domingo, antes do embarque para Tóquio, onde encara o Japão na terça-feira, dia 14.