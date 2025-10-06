Bruninho Samudio defende pênalti e garante título à Seleção Brasileira; veja

A Seleção Brasileira Sub-15 conquistou o título da Conmebol Liga Evolução nesta segunda-feira (6), no Paraguai, em final eletrizante contra a Argentina. Após o empate por 2 a 2 no tempo normal, a Amarelinha venceu nos pênaltis por 5 a 4 com o brilho do goleiro Bruno Samudio, o "Bruninho", filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno. Veja abaixo:

Bruninho defendeu o terceiro pênalti da Argentina, cobrado por Roman González. No tempo normal, o jovem goleiro do Botafogo fez boas defesas e contribuiu muito para a conquista do título.

Na campanha da Conmebol Liga Evolução Sub-15, Bruno Samudio foi um dos destaques da Seleção Brasileira. Ele já havia defendido outro pênalti, na vitória de virada sobre o Equador, por 4 a 3, na fase de grupos.

Bruninho Samudio defendeu mais um pênalti pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Bruninho Samudio vive grande fase

Bruno Samudio, conhecido como "Bruninho", é um dos destaques da base alvinegra e tem figurado em chamadas da Seleção na categoria. Em junho desde ano, ele levantou o troféu da Rimini Cup Sub-15 com a camisa do Botafogo, com a braçadeira de capitão.

O jovem é alto, com mais de 1,90m, e tem presença debaixo das traves. Além de participar bastante com os pés, ele sempre aparece com boa impulsão em bolas aéreas e, acima de tudo, um perfil de liderança, que aos poucos vai sendo desenvolvido na Seleção.

