imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Após afastamento, Rodrygo avalia Seleção mais respeitada sob comando de Ancelotti

Atacante do Real Madrid foi convocado pelo técnico italiano

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
00:25
Rodrygo foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Rodrygo foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Rodrygo está de volta à Seleção Brasileira para os amistosos diante de Coreia do Sul e Japão, marcando seu retorno às listas de convocação sob o comando de Carlo Ancelotti após ter ficado de fora das duas primeiras convocações por questões pessoais e de saúde mental. O atacante do Real Madrid foi titular frequente nas passagens de Fernando Diniz e Dorival Júnior, mas passou por um período afastado no clube espanhol para recuperar a confiança e o bem-estar psicológico.

— Com certeza, eu evoluí em tudo na minha vida. Sou uma outra pessoa pelo momento que eu passei. Não gosto de falar muito sobre o tema, acho que não vem ao caso. O importante é que estou bem, estou recuperado, agradeço a quem me ajudou no período. Me sinto uma nova pessoa, uma pessoa melhor, um jogador melhor, espero mostrar isso dentro de campo pela Seleção, na temporada, e o que importa é que estou feliz, estou bem mentalmente, e é isso que eu posso dizer — afirmou o atacante.

Ao comentar seu retorno, Rodrygo ressaltou que sente a equipe mais respeitada sob o comando do técnico italiano e que a desconfiança externa pode ser um trunfo para a reconstrução do grupo. O jogador lembrou que o Brasil tinha um elenco forte em 2022 e acredita que o novo ciclo pode tirar proveito do momento atual. A delegação brasileira ainda enfrenta dificuldades logísticas, com a chegada dos convocados prevista para completar o grupo apenas na quarta-feira, foco do primeiro treinamento coletivo.

— Alegria, sem dúvidas, é uma palavra-chave. O Ancelotti é muito alegre, é bom de vestiário e essa é das principais características. Uma das primeiras coisas que ele me falou é que o ambiente aqui é muito bom. Essa alegria vai fazer a diferença para corrermos por ele e darmos o melhor — analisou Rodrygo, que completou: — Quando você está em campo, olha para fora e vê o Ancelotti, tem um peso diferente. Até para os adversários, o pessoal respeita um pouco mais, passa uma credibilidade maior. Eu vou sempre rasgar elogios, é um cara que me fez crescer.

Polivalente, o atacante evitou eleger qual posição do ataque mais prefere

— Não falei com o Ancelotti sobre posição. A gente conversou mais sobre a vida, de como estava, de como estava no clube. Acredito que hoje a gente deva conversar, saber alguma coisa, mas acho que o meu papel é só me colocar à disposição, como eu sempre fiz, acho que todo mundo sabe todas as posições que eu posso jogar, então no que ele precisar eu estaria à disposição e tentar entregar meu melhor — explicou.

Os amistosos acontecem na Ásia: a Seleção enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, e permanece em Seul até domingo, antes do embarque para Tóquio, onde encara o Japão na terça-feira, dia 14. A lista de Ancelotti privilegiou atletas que atuam no futebol europeu, visando minimizar desgaste e facilitar adaptação ao fuso horário.

