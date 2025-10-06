Rivais reagem à ida de jogador do Vasco para a Seleção Brasileira: ‘Foi pouco’

Na noite deste domingo (5), o Vasco teve um jogador convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Depois do corte de Wesley, da Roma, o lateral-direito Paulo Henrique foi acionado pelo técnico italiano, e os rivais reagiram nas redes sociais.

O jogador do Vasco terá sua primeira chance na Seleção Brasileira. Na última segunda-feira (1), a expectativa pela convocação do lateral era alta. Diversos torcedores e jornalistas defendiam que Paulo Henrique recebesse uma oportunidade com a Amarelinha.

Nas redes sociais, os rivais reagiram muito à convocação do jogador do Vasco para a Seleção Brasileira. A maioria dos torcedores, pela rivalidade, não curtiram a ida do lateral. Veja abaixo.

Lateral Paulo Henrique faz segundo gol do Vasco contra o Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos rivais com a convocação do lateral do Vasco para a Seleção Brasileira

Primeira chance com a Amarelinha

O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi convocado neste domingo (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

A primeira chance com a Amarelinha não veio por acaso, e os números do lateral na temporada falam por si só. Em 47 jogos, Paulo Henrique tem 9 participações em gol, sendo cinco assistências e quatro gols. Ele lidera as estatísticas de dribles certos e duelos vencidos entre os laterais do Campeonato Brasileiro.

A convocação do jogador do Vasco para a Seleção Brasileira acontece depois do corte de Wesley, ex-Flamengo, que teve uma lesão jogando pela Roma. O outro lateral da Seleção de Ancelotti é Vitinho, do Botafogo.