Goleiro do Brasil brilha, e Seleção elimina a França do Mundial sub-17 nos pênaltis

Em um jogo emocionante, com direito a dois pênaltis no tempo normal, o Brasil viu o goleiro João Pedro brilhar novamente e venceu a França nas penalidades após empate por 1 a 1 no tempo normal. A vitória nos pênaltis colocou o Brasil nas quartas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Marrocos e Mali, que acontecerá na próxima sexta-feira.

Como foi o jogo

O Brasil iniciou o duelo com a França de forma intensa e com polêmica logo nos primeiros minutos. Aos dois, o técnico brasileiro pediu desafio à arbitragem por um possível pênalti cometido pela defesa francesa, mas o árbitro do Uzbequistão mandou o jogo seguir.

Com o passar do tempo, a Seleção tentou controlar a posse de bola, trocando passes e buscando brechas na defesa adversária. Aos 15 minutos, o time brasileiro rondava o ataque, enquanto os franceses apostavam nos contra-ataques rápidos. Aos 22, Ruan Pablo levantou bola perigosa em cobrança de falta lateral, e o goleiro Jourdren se atrapalhou, mas conseguiu se recuperar e evitar o gol.

Aos 29 minutos, o árbitro marcou pênalti em disputa entre João Pedro e Camara. Após checagem no VAR, a penalidade foi confirmada dois minutos depois. Batola bateu aos 33, João Pedro defendeu, mas Himbert apareceu no rebote para abrir o placar: França 1 a 0.

O Brasil tentou reagir e retomou o domínio das ações aos 40 minutos, porém sem conseguir criar oportunidades claras. Nos acréscimos, Ruan Pablo fez linda jogada individual e chutou cruzado, mas a bola desviou na zaga e saiu pela linha de fundo, encerrando o primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o time brasileiro veio com mais presença ofensiva. Logo no início, Ruan Pablo cobrou falta com força, Jourdren espalmou e, no rebote, Luis Eduardo mandou no travessão. Aos 10 minutos, João Pedro salvou o Brasil mais uma vez com uma defesa espetacular em chute de Mounguegue.

O técnico promoveu mudanças, e Gabriel Mec entrou no lugar de Kayke. O meia fez efeito imediato: aos 13 minutos, cruzou na medida para Dell, que perdeu gol incrível na pequena área. O Brasil seguiu pressionando e, aos 20, mantinha o controle do jogo, mas ainda tinha dificuldades para superar a bem postada defesa francesa.

Aos 33 minutos, o panorama se manteve: toque de bola brasileiro contra contragolpes perigosos da França. Dois minutos depois, Pietro foi derrubado por Diarrassouba dentro da área, e o VAR chamou o árbitro para revisão. Aos 38, o pênalti foi confirmado, mas Ruan Pablo, que havia sido um dos destaques da partida, acertou a trave e desperdiçou a chance do empate.

Quando tudo parecia decidido, aos 44 minutos, Pietro acertou um lindo chute no ângulo e empatou o jogo em 1 a 1. A França reagiu nos minutos finais, apertando a defesa do Brasil e pedindo pênalti aos 48 minutos, mas a arbitragem rejeitou o pedido após nova revisão.

Com o empate no tempo normal, a vaga foi decidida nos pênaltis. O Brasil, que já havia eliminado o Paraguai nas cobranças na fase anterior, voltou a mostrar frieza. João Pedro começou pegando o pênalti de Camara. Dell abriu a série brasileira com nervosismo, mas contou com a sorte: Jourdren tocou na bola, que escorregou e entrou.

Mounguegue empatou para a França, mas Luis Pacheco recolocou o Brasil em vantagem. Nassouko fez o segundo dos franceses, e Gabriel Mec manteve a Seleção à frente. Ameline empatou novamente, e Pietro, herói do tempo normal, desperdiçou sua cobrança.

Na sequência, João Pedro brilhou mais uma vez ao defender o chute de Leccese. Coube a Ruan Pablo, que havia perdido pênalti durante o jogo, redimir-se e marcar o gol da classificação brasileira.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 (4) X 1 (3) FRANÇA

OITAVAS DE FINAL - COPA DO MUNDO SUB-17

🗓️ Data e horário: terça-feira, 18/11/2025 - 10h30

📍 Local: complexo esportivo Aspire Zone, em Doha (Catar)

🥅 Gols: Himbert, aos 32' do 1º tempo (FRA), Pietro, aos 44' do 2º tempo (BRA)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rustam Lutfullin (UZB)

🚩 Assistentes: -

🏁VAR: -

⚽ ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e Arthur Ryan; Tiago, Zé Lucas, Felipe Morais; Ruan Pablo, Kayke (Gabriel Mec), Dell.

FRANÇA (Técnico: Lionel Rouxel)

Jourdren; Batbedat, Nassoko, Lomet e Ounissi; Camara, Munongo (Leccese) e Lesueur; Himbert, Valero (Diarrassouba) e Batola (Mounguegue)