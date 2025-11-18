Artilheiro da Seleção Brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, Estêvão figura o centro dos debates esportivos. A possível titularidade do jovem na Copa do Mundo e a formação de uma nova dupla de zaga, após o corte de Gabriel Magalhães, por lesão, movimentam debates na redação do Lance!

Jornalistas analisaram cenários, riscos e impactos das mudanças no Brasil do italiano Carlo Ancelotti. Confira o resultado das votações;

Em pesquisa realizada entre jornalistas do Lance!, 86,2% querem que Estêvão esteja entre os 11 titulares que farão a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Opinião ainda mais dominante é de que Marquinhos e Éder Militão devem formar a dupla de zaga titular da Seleção Brasileira, com 94,1% dos votos.

Seleção Brasileira perde zagueiro, lesionado

Com Wesley na lateral-direita e Éder Militão formando a zaga ao lado de Marquinhos, a Seleção Brasileira terá pelo menos duas mudanças na escalação para o amistoso com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille.

No sábado, o zagueiro Gabriel Magalhães sentiu o adutor da coxa direita e foi substituído no segundo tempo. Após exames de imagem confirmarem a lesão, ele foi cortado da Seleção.

Assim, a provável escalação da Seleção para enfrentar a Tunísia tem Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

